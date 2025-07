Homem invade aeroporto e morre ao ser sugado por motor de avião na Itália

Um homem morreu hoje após ser sugado pelo motor de um avião em uma das pistas do aeroporto internacional de Il Caravaggio, em Bérgamo, na Itália.

O que aconteceu

Homem não era passageiro ou funcionário do aeroporto. Pessoas que trabalham no local disseram ao jornal Corriere della Sera que ele teria violado uma porta de segurança do aeroporto para invadir a pista de taxiamento.

Airbus A319, da companhia aérea Volotea, fazia pushback quando o indivíduo se aproximou. A manobra consiste em puxar a aeronave para trás, para tirá-la da posição de estacionamento. Na sequência, o avião realizaria os procedimentos para decolar rumo ao aeroporto das Astúrias, na Espanha.

Policiais notaram movimentação, mas não conseguiram deter o invasor, segundo a Ansa. Até a publicação deste texto, a polícia de Bérgamo não havia se pronunciado publicamente.

Pousos e decolagens foram suspensos por quase duas horas em Il Caravaggio, o terceiro aeroporto mais movimentado da Itália. A pista foi fechada logo após o incidente, por volta das 10h20 (5h20 em Brasília), e reaberta ao meio-dia (7h).

Administradora do aeroporto informou, em nota, que houve um "inconveniente" na pista de taxiamento. Também conforme o comunicado, as "causas estão sendo investigadas pelas autoridades".