Homem morre ao ser sugado por motor de avião no norte da Itália

Um homem morreu, nesta terça-feira (8), ao ter sido sugado pelo motor de um avião prestes a decolar no aeroporto de Bergamo, no norte da Itália, informou um porta-voz do aeroporto à AFP.

A vítima, que "não era um passageiro ou um funcionário do aeroporto", forçou a entrada na pista principal, onde foi "perseguido" pela equipe de segurança, sem sucesso, explicou em nota um porta-voz da SACBO, a empresa que administra o aeroporto.

Segundo o jornal Il Corriere della Sera, o homem, na casa dos 30 anos, teria entrado na pista por uma saída de emergência.

A companhia aérea espanhola Volotea afirmou na rede social X que seu voo para Astúrias, no norte da Espanha, sofreu um acidente às 10h35 (08h35 GMT;5h35 em Brasília) e que uma "pessoa que não estava a bordo" ficou "gravemente ferida".

"Os 154 passageiros e seis membros da tripulação estão seguros", disse a empresa.

Após o incidente, os voos foram suspensos no aeroporto de Bergamo, o terceiro maior da Itália em fluxo de passageiros.

O tráfego aéreo foi retomado ao meio-dia, de acordo com a SACBO.

