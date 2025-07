Hidratante Cetaphil está com 15% off; confira o nosso teste do produto

Quem tem pele extremamente seca e sensível precisa ter cuidados específicos na hora de escolher um hidratante. Não é qualquer produto que vai funcionar. Para a tender a esse público, a Cetaphil comercializa uma linha em creme a base de óleo de amêndoas e vitamina E que faz bastante sucesso.

Só na Amazon, o produto registra mais de 60 mil compras e 23,3 mil avaliações. A boa notícia é que ele está mais barato hoje, saindo por R$ 67,30 (15% de desconto) na versão de 453g. Nós já testamos o produto aqui no Guia de Compras UOL e você pode conferir os resultados a seguir.

O que eu gostei

Poder de hidratação. Deixou minha pele bem mais hidratada e mais "lisinha" em apenas quatro dias de uso. Senti uma melhora considerável na região da panturrilha, canela, cotovelos e abaixo do bumbum.

Textura. Diferentemente dos outros cremes que já testei, esse realmente é mais consistente e diria até que gruda na pele. Acho que foi justamente por isso que que obtive uma alta absorção e os resultados são rápidos. Os outros cremes tendem a ser mais líquidos.

Fragrância. O produto quase não tem cheiro e realmente entrega o que promete, que é a hidratação de peles extremamente secas. Muitos outros cosméticos lotam de aditivos ou "cheirinhos", mas não promovem um tratamento profundo.

Rende bem. Não é preciso aplicar uma quantidade excessiva de produto na pele, pois uma pequena porção já cobre diversas partes do corpo.

Rapidez. Senti diferença na pele logo nos primeiros usos. Com cremes antigos, era preciso esperar algo em torno de uma semana e até 15 dias para ter alguma melhora no aspecto.

Diminuição de bolinhas. Em áreas em que faço depilação, percebi que o creme suavizou mais as bolinhas, não deixando a pele avermelhada ou com pelos encravados.

Firmeza. Para completar, senti também que a pele fica bem mais firme e macia. Na região interna das coxas, que sofro bastante com celulite, notei uma pequena melhora. Na região bumbum, também percebi a pele um pouco mais firme e até com menos espinhas do que tinha antes de usar o creme.

Pontos de atenção

Preço. Acredito que a única coisa que não me agradou no produto foi o preço. Esse creme é um dos mais caros do mercado. Por isso ele vale mais quando está em promoção.

Quem deve gostar?

Indico para pessoas que têm a pele extremamente seca e que sofrem com bolinhas, pelos encravados e espinhas sem ser na região do rosto.

Com a chegada do inverno e banhos quentes, o creme da Cetaphil hidrata muito e pode ser um bom aliado nos próximos meses.

Também recomendo para quem sofre com foliculite, igual a mim. Associado a outros tratamentos, usar esse hidratante pode ter uma melhora significativa após a depilação, tanto com lâminas quanto com cera.

*Com informações de review publicado em 24 de junho de 2024.

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.