Galípolo diz que BC não ganhará prêmio de "Miss Simpatia" com Selic em 15%, mas que está tranquilo com meta

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse nesta terça-feira ter consciência de que o Comitê de Política Monetária do BC não receberá um prêmio de "Miss Simpatia" ao colocar a taxa Selic em 15%, mas afirmou estar tranquilo por estar perseguindo a meta de inflação.

"Tenho plena consciência de que, ao colocar a taxa de juros em 15%, dificilmente eu e os meus colegas do Copom vamos ganhar o torneio de Miss Simpatia no ano de 2025. Mas eu durmo muito tranquilo sabendo que o que eu estou fazendo é cumprir a meta e perseguir a meta, e tenho absoluta convicção que este é o papel do Banco Central", disse em evento da Frente Parlamentar Mista do Empreendedorismo e associados do Instituto Unidos Brasil, em Brasília.

Galípolo afirmou, ainda, que ele será o primeiro presidente do BC a assinar duas cartas para justificar o descumprimento da meta de inflação em um período de seis meses.

Com a entrada em vigor do sistema de meta de inflação contínua, em janeiro, o chefe da autarquia precisa enviar uma carta aberta ao ministro da Fazenda com justificativas para o descumprimento sempre que a inflação em 12 meses ficar acima da meta por seis meses seguidos. A divulgação da carta de Galípolo está prevista para esta semana, após a divulgação do IPCA de junho.

Em janeiro, o BC já tinha encaminhado uma carta para detalhar as razões para o descumprimento da meta de inflação de 2024.

(Por Bernardo Caram e Victor Borges)