Futuros do S&P 500 e do Nasdaq sobem com negociações comerciais em foco

(Reuters) - Os futuros dos índices S&P 500 e Nasdaq subiam nesta terça-feira, com os investidores olhando para além da mais recente ofensiva tarifária do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e esperando que novas negociações com os principais parceiros evitem uma guerra comercial total.

O futuro do S&P 500 subia 0,1%, enquanto o contrato futuro do Nasdaq 100 tinha alta de 0,24%, e o futuro do Dow Jones recuava 0,07%.

Os três principais índices de Wall Street recuaram na segunda-feira, depois que Trump enviou cartas a 14 países - incluindo o Japão e a Coreia do Sul - ameaçando novas tarifas pesadas sobre as exportações para os EUA, além de adiar a implementação das taxas para 1º de agosto.

"Trump reacendeu sua ameaça... mas, novamente, ele fez outra concessão e adiou o período. Isso é admitir o fato de que ele quer fazer esses acordos comerciais. É do interesse dele e de todos os outros", disse Daniela Hathorn, analista sênior de mercado da Capital.com.

Em abril, Trump limitou todas as tarifas sobre parceiros comerciais em 10% até 9 de julho para permitir negociações.

Desde então, Wall Street voltou a subir. Na semana passada, o Nasdaq e o S&P 500 atingiram máximas recordes, impulsionados por um mercado de trabalho resiliente que aliviou os temores de recessão.

Até o momento, os EUA fecharam acordos comerciais apenas com o Reino Unido e o Vietnã. Em junho, Washington e Pequim chegaram a um acordo sobre uma estrutura que abrange taxas tarifárias, restaurando uma frágil trégua em sua guerra comercial.

Entre megacaps, as ações da Tesla subiam 1,3% nas negociações pré-abertura, depois que a ação registrou sua maior queda diária em quase um mês na segunda-feira.

(Por Pranav Kashyap em Bengaluru)