Freiras macedônias bordam as vestes do clero ortodoxo

Em meio a um silêncio que parece imperturbável, a irmã Elisabeth bordou ponto após ponto, com linha dourada, os motivos que adornarão a mitra de um bispo e que tornam seu mosteiro da Macedônia do Norte famoso em todo o mundo ortodoxo.

Em suas mãos experientes, a mitra - um adereço de cabeça usado por prelados ortodoxos - que lhe foi confiada para reparo, voltou à vida e brilha como ouro.

Situado em um local elevado a cerca de 130 km a oeste da capital Skopje, o Monastério de São Jorge, o Vitorioso, fabrica ou conserta essas peças adornadas com ícones, pérolas e fios de ouro, cuja tradição remonta ao Império Bizantino.

"Somos as únicas no mundo que fazem esse tipo de mitra", diz a irmã Efimija, de 44 anos, membro da oficina junto com outras doze mulheres.

As irmãs e duas noviças trabalham em equipe, cada uma especializada em uma etapa do processo de fabricação e guardando zelosamente seus segredos.

"Cada irmã tem sua própria tarefa", diz Efimija enquanto observa uma colega dando os últimos retoques na mitra que lhe foi confiada por uma autoridade ortodoxa cujo nome ela prefere não revelar.

Originalmente habitado por monges, o mosteiro foi transformado em um estábulo quando a Macedônia do Norte fazia parte da Iugoslávia socialista, de 1945 a 1990.

Ele foi reaberto em 2001 com as irmãs ortodoxas que, desde então, fizeram 1.700 mitras, de acordo com Efimija.

- Uma mitra para Francisco -

Embora somente as altas autoridades da Igreja Ortodoxa possam usar esses adereços de cabeça, as irmãs abriram uma exceção para o papa Francisco, que morreu este ano.

Eles trabalharam por cinco meses na mitra oferecida ao papa por uma delegação da Macedônia do Norte durante uma visita ao Vaticano. "Ele ficou positivamente surpreso", diz ela, sem esconder seu orgulho.

Cada mitra, bordada com cores vibrantes e joias, pesa entre um e dois quilos e, se for simples, requer um mês de trabalho. Para as mais ricamente adornadas, o trabalho pode levar até seis meses.

As freiras respeitam o estilo bizantino, mas os segredos de fabricação do mosteiro incluem um toque de modernidade, explica Efimija.

A mitra simboliza originalmente a coroa de espinhos colocada na cabeça de Cristo durante a crucificação, de acordo com a Bíblia.

Por essa razão, adverte Efimija, "se um bispo usa um objeto tão valioso em sua cabeça e não sente os tormentos do homem contemporâneo, então ele usa a mitra em vão".

