Fifa abre escritório na Trump Tower em Nova York

A Fifa anunciou nesta terça-feira (8) a abertura de um escritório em Nova York, localizado na Trump Tower, fortalecendo ainda mais sua presença em solo americano a um ano da Copa do Mundo de 2026, que será realizada nos Estados Unidos, México e Canadá.

A Fifa já havia transferido sua divisão jurídica para Miami, onde trabalham todos os funcionários envolvidos na implementação operacional da Copa do Mundo de Clubes, atualmente realizado nos Estados Unidos, e da Copa do Mundo de 2026.

"A Fifa é uma organização global e, para ser global, é preciso estar presente localmente, em todos os lugares. Portanto, precisamos estar presentes em Nova York, não apenas para a Copa do Mundo de Clubes deste ano e para a Copa do Mundo do próximo; também precisamos estar presentes em Nova York para nossos escritórios", disse o presidente da Fifa, Gianni Infantino, citado no comunicado da entidade.

Infantino também agradeceu ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, "que é um grande fã de futebol", e a "toda a sua família", especialmente ao seu filho, Eric Trump, vice-presidente executivo da Trump Organization.

"Recebemos um apoio tremendo do governo e do presidente (...) Também recebemos um apoio excepcional das autoridades locais de Nova York, Nova Jersey e de todas as cidades-sede, e isso, é claro, contribuiu para o sucesso extraordinário do Mundial de Clubes até agora", acrescentou.

Além disso, a Fifa anunciou que o troféu da Copa do Mundo de Clubes estará em exposição na Trump Tower de terça a sábado, véspera da final, que será realizada no MetLife Staadium, em East Rutherford, Nova Jersey.

