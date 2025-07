EUA podem arrecadar US$300 bilhões em tarifas em 2025, diz secretário do Tesouro

WASHINGTON (Reuters) - O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, disse nesta terça-feira que o país recebeu cerca de US$100 bilhões em receitas tarifárias até agora neste ano, valor que pode chegar a US$300 bilhões até o final de 2025, à medida que as arrecadações da campanha comercial do presidente Donald Trump aumentam.

Bessent, falando em uma reunião de gabinete da Casa Branca, disse que as principais arrecadações com as novas tarifas de Trump só começaram no segundo trimestre, quando o presidente implementou uma taxa quase universal de 10% sobre as importações dos EUA e elevou as tarifas sobre aço, alumínio e automóveis.

"Então podemos esperar que isso possa chegar a bem mais de US$300 bilhões até o final do ano", disse Bessent.

Um porta-voz do Tesouro disse que a meta de US$300 bilhões corresponde ao final de 31 de dezembro de 2025, não ao final do ano fiscal do governo, em 30 de setembro.

Alcançar US$300 bilhões em tarifas neste ano implicaria em um aumento exponencial nas arrecadações nos próximos meses e em ganhos tarifários amplos e acentuados em relação aos níveis atuais.

Bessent acrescentou que o Escritório de Orçamento do Congresso estimou que a receita tarifária totalizará cerca de US$2,8 trilhões ao longo de dez anos, "o que achamos que provavelmente é baixo".

O Tesouro relatou impostos alfandegários brutos recordes de US$22,8 bilhões em maio, um aumento de quase quatro vezes em relação ao total de US$6,2 bilhões do ano anterior.

Isso elevou a arrecadação de impostos alfandegários nos primeiros oito meses do ano fiscal de 2025 para US$86,1 bilhões. A arrecadação nos primeiros cinco meses do ano civil de 2025 totalizou US$63,4 bilhões.

O Tesouro deve divulgar os resultados do orçamento de junho na sexta-feira, que devem mostrar outro aumento substancial na arrecadação de tarifas. Em 30 de junho, a arrecadação combinada de impostos alfandegários e especiais de consumo ultrapassou US$122 bilhões no ano fiscal até o momento, de acordo com o Relatório Diário do Tesouro.

Trump estabeleceu um novo prazo, de 1º de agosto, para que tarifas "recíprocas" mais altas entrem em vigor no caso de quase todos os parceiros comerciais. Isso deixou espaço para negociações com alguns países nas próximas três semanas, para que acordos possam reduzir as tarifas.

"O dinheiro grande começará a entrar em 1º de agosto. Acho que isso ficou claro hoje pelas cartas que foram enviadas ontem e hoje", disse Trump.

O presidente também anunciou, na mesma reunião de gabinete, que imporia uma tarifa de 50% sobre as importações de cobre -- metal usado em praticamente tudo, de habitações a equipamentos eletrônicos de consumo, veículos, rede elétrica e itens militares. Ele também afirmou que novas tarifas seriam aplicadas a semicondutores e produtos farmacêuticos.

(Reportagem de Andrea Shalal e David Lawder; texto de David Lawder e Bhargav Acharya)