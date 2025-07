Adolescente invade escola com facão, mata uma criança e deixa feridos no RS

Um adolescente armado com um facão entrou em uma escola municipal da cidade de Estação (RS), matou uma criança e feriu ao menos outras duas na manhã de hoje.

O que aconteceu

Invasão aconteceu na Escola Maria do Nascimento Giacomazzi. A instituição tem 152 estudantes do ensino fundamental, e os alunos atacados estavam em uma sala da terceira série.

Um aluno morreu, informou a Brigada Militar. Não há detalhes sobre o estado de saúde das outras vítimas socorridas, que precisaram ser levadas a unidades de saúde de cidades vizinhas. Elas eram duas meninas e tiveram ferimentos na cabeça, e uma professora, que foi esfaqueada ao menos três vezes, segundo o prefeito Geverson Zimmermann.

Adolescente que cometeu o crime tinha 16 anos e foi apreendido. Em nota, a Brigada afirmou que um "protocolo de resposta a ocorrências críticas" foi ativado e que o caso segue em andamento.

Autor do crime conseguiu entrar na escola após falar que queria deixar currículo no local, segundo prefeito. A informação foi dada por Geverson Zimmermann (PSDB) em entrevista a uma rádio local. Segundo ele, o menino não tinha ligação com a rede de ensino e soltou bombinhas para assustar as crianças após chegar ao local.

A motivação do crime ainda não foi esclarecida. O UOL buscou a Polícia Civil e aguarda retorno sobre o assunto.

Aulas na cidade foram suspensas por tempo indeterminado. Em nota publicada nas redes sociais, a prefeitura de Estação informou que as equipes estão mobilizadas para prestar apoio a famílias e à comunidade escolar.

A cidade de Estação tem 5.500 habitantes. Ela fica a 340 quilômetros de Porto Alegre.