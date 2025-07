Empresária de 40 anos morre durante realização de cirurgia plástica em SP

A empresária Natália Cavanellas Thomazella, 40, morreu ontem na mesa de cirurgia após se internar para a realização de três procedimentos estéticos.

O que aconteceu

Thomazella sofreu uma parada cardiorrespiratória e morreu na sala de cirurgia. A empresária se internou no Hospital San Gennaro, na Mooca, zona leste de São Paulo, para realizar uma lipoaspiração, ajustar próteses mamárias implantadas há dois anos e para um procedimento nos glúteos. A informação foi revelada pela TV Globo e confirmada pelo UOL.

Irmã de Natália foi quem procurou a polícia para registrar a ocorrência. De acordo com o registro policial, a empresária não possui doenças preexistentes e fez todos os exames necessários antes de ir para a sala de cirurgia.

Natália passou mal durante o último procedimento na região glútea. Segundo o boletim de ocorrência, ela sofreu uma parada cardiorrespiratória, a equipe médica tentou ressuscitá-la, mas o óbito foi confirmado na própria sala em que a empresária foi internada para a cirurgia.

Morte foi registrada como "suspeita" e a polícia aguarda o laudo do IML para determinar o que provocou o óbito. Entretanto, a suspeita inicial é de que a empresária tenha sofrido uma embolia gordurosa, que ocorre quando gotas de gordura passam para a corrente sanguínea e provocam a obstrução do fluxo sanguíneo.

Por meio de nota, o Hospital San Gennero lamentou o ocorrido e disse colaborar com as investigações conduzidas pelo 42º DP Parque São Lucas. O Conselho Regional de Medicina de São Paulo também disse investigar o caso. O UOL não conseguiu contato com o cirurgião plástico responsável pela cirurgia. O espaço segue aberto para manifestação.

Natália era empresária de sucesso, considerada referência no empreendedorismo feminino e somava mais de 100 mil seguidores no Instagram. Em março deste ano, ela recebeu homenagem da Câmara Municipal de São Paulo como uma das "100 mulheres empreendedoras" da cidade. Ela era casada desde 2019 com Rafael Thomazella, com quem tinha uma filha de 3 anos.