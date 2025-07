É preciso tentar facilitar acesso a linhas de crédito adequadas às pessoas, diz Galípolo

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, voltou a defender nesta terça-feira (8) que é importante ampliar o acesso da população a linhas de crédito de menor custo. Linhas com juros muito altos diminuem a sensibilidade do crédito à política monetária, ele destacou.

"Temos de tentar facilitar o acesso a essas linhas de crédito, que são adequadas para o problema das pessoas", disse o banqueiro central, durante palestra em um evento da Frente Parlamentar de Empreendedorismo (FPE), em Brasília.

Galípolo voltou a defender a importância de aumentar a colateralização do crédito, de forma a reduzir a percepção de risco e os juros cobrados. A agenda de inovação do BC, ele disse, é importante por aumentar a liquidez de ativos e facilitar o uso de garantias.