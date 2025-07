Dois tripulantes morrem e ao menos dois ficam feridos em ataque a navio no Mar Vermelho

ATENAS/LONDRES (Reuters) - Dois membros da tripulação do graneleiro Eternity C, de bandeira liberiana e operado pela Grécia, foram mortos em um ataque de drones e lanchas ao largo do Iêmen na noite de segunda-feira, informou a delegação marítima da Libéria em uma reunião da Organização Marítima Internacional nesta terça-feira.

As mortes na embarcação, as primeiras envolvendo o transporte marítimo no Mar Vermelho desde junho de 2024, elevam para seis o número total de navegantes mortos em ataques a embarcações no corredor vital de transporte marítimo.

O ataque de segunda-feira ao Eternity C, cerca de 90 km a sudoeste do porto iemenita de Hodeidah, foi o segundo contra navios mercantes na região desde novembro de 2024, de acordo com uma autoridade da Operação Aspides da União Europeia, designada para ajudar a proteger a navegação no Mar Vermelho.

Horas antes do ataque, o grupo militante Houthi, alinhado ao Irã, reivindicou a responsabilidade por um ataque ao graneleiro MV Magic Seas, de bandeira liberiana e operado pela Grécia, no sudoeste do Iêmen, no domingo, dizendo que o navio afundou.

"No momento em que a Libéria estava processando o choque e a dor do ataque contra o Magic Seas, recebemos um relato de que o Eternity C foi atacado horrivelmente e causando a morte de dois navegantes", disse o delegado da Libéria na reunião da agência de navegação da ONU.

Pelo menos dois membros da tripulação ficaram feridos, disseram à Reuters a operadora da embarcação, Cosmoship Management, e fontes de segurança marítima.

O Eternity C, com 22 membros de tripulação -- 21 filipinos e um russo -- a bordo, foi atacado por drones marítimos e granadas propelidas por foguetes disparadas de lanchas tripuladas, disseram as fontes à Reuters.

