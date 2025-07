China diz que EUA "não estão em posição" de apontar o dedo sobre questões do Tibete

PEQUIM (Reuters) - O Ministério das Relações Exteriores da China disse na terça-feira que os Estados Unidos "não estão em posição" de apontar o dedo para o país em questões relacionadas ao Tibete, pedindo a Washington que reconheça plenamente a "sensibilidade" do assunto.

A porta-voz do ministério Mao Ning fez o comentário quando solicitada a comentar a declaração do secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, sobre o 90º aniversário do Dalai Lama no domingo, após uma semana de comemorações de seus seguidores.

Mao disse em uma coletiva de imprensa nesta terça-feira que o Dalai Lama "é um exilado político que está envolvido em atividades separatistas anti-China sob o manto da religião" e "não tem o direito" de representar o povo tibetano ou decidir o futuro da região.

"Pedimos que os EUA reconheçam plenamente a importância e a sensibilidade das questões relacionadas ao Tibete e a natureza separatista anti-China da camarilha do Dalai", afirmou ela.

Rubio enviou uma mensagem dizendo que o Dalai Lama continuava a inspirar as pessoas ao incorporar uma mensagem de "unidade, paz e compaixão".

"Apoiamos os esforços para preservar o patrimônio linguístico, cultural e religioso distinto dos tibetanos, incluindo sua capacidade de escolher livremente e venerar líderes religiosos sem interferência", acrescentou.

O líder espiritual dos budistas tibetanos garantiu aos seguidores na semana passada que, após sua morte, ele reencarnará, e uma instituição sem fins lucrativos que ele criou terá a autoridade exclusiva para identificar sua reencarnação, contrariando a insistência da China de que escolherá seu sucessor.

Pequim afirma que pratica uma política de liberdade de crença religiosa e tem o direito de aprovar a sucessão do Dalai Lama como um legado dos tempos imperiais.

Rubio, que tem um histórico de críticas à China sobre sua política em relação ao Tibete, em maio pediu a "libertação imediata" de Gedhun Choekyi Nyima, o menino de seis anos escolhido pelo Dalai Lama como o 11º Panchen Lama, o líder número 2 do budismo tibetano, que desapareceu em maio de 1995.

Alguns meses depois, o governo chinês nomeou Gyaltsen Norbu como Panchen Lama, substituindo a escolha do Dalai Lama.

O Panchen Lama é um dos clérigos budistas seniores que deve ajudar a identificar a reencarnação do Dalai Lama.

(Reportagem de Mei Mei Chu e da Redação de Pequim)