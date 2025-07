China alerta Trump sobre tarifas e ameaça retaliação a acordos relacionados a cadeia de oferta

PEQUIM (Reuters) - A China alertou os Estados Unidos nesta terça-feira contra reacender a tensão comercial restaurando as tarifas sobre seus produtos no próximo mês, e ameaçou retaliar países que fecharem acordos com os EUA para tirar a China das cadeias de oferta.

Washington e Pequim concordaram com uma estrutura comercial em junho que restaurou uma trégua frágil mas, sem detalhes, operadores e investidores aguardam para ver se ela vai desmoronar ou se tornar mais duradoura.

Na segunda-feira, o presidente dos EUA, Donald Trump, começou a notificar parceiros comerciais sobre tarifas mais altas a partir de 1 de agosto, depois de ter adiado algumas taxas para que acordos pudessem ser fechados.

A China, inicialmente com tarifas que excediam 100%, tem até 12 de agosto para alcançar um acordo com a Casa Branca e evitar que Trump retome restrições adicionais de importação adotadas em abril e maio.

"Uma conclusão é bastante clara: diálogo e cooperação são a única trajetória correta", disse o jornal People's Daily em um comentário, referindo-se às discussões na atual rodada de tensão comercial sino-americana.

O artigo foi assinado "Zhong Sheng", ou "Voz da China", um termo que o jornal usa para expressar opiniões sobre a política externa.

Reiterando a visão de Pequim de que as tarifas de Trump equivalem a "intimidação", o jornal acrescentou: "A prática provou que apenas mantendo firmemente posições de princípio é possível verdadeiramente proteger os direitos e interesses legítimos de alguém".

A tarifa média dos EUA sobre as exportações chinesas é agora de 51,1%, enquanto a taxa média da China sobre produtos dos EUA é de 32,6%, com ambos os lados cobrindo todo o seu comércio, disse o Instituto Peterson para Economia Internacional.

(Reportagem de Joe Cash)