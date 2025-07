Chelsea vence Fluminense (2-0) e vai à final da Copa do Mundo de Clubes

Com dois gols de João Pedro, revelado nas categorias de base do Fluminense, o Chelsea venceu o clube carioca por 2 a 0 nesta terça-feira (8), em East Rutherford, nos Estados Unidos, e se classificou para a final da Copa do Mundo de Clubes.

O atacante brasileiro, contratado na semana passada e titular pela primeira vez, marcou aos 18 e 56 minutos contra o time que o revelou, sob o sol escaldante do MetLife Stadium, em Nova Jersey.

O time londrino vai disputar o título numa final que será europeia, no domingo (13), contra Real Madrid ou Paris Saint-Germain, que se enfrentam na quarta-feira no mesmo estádio.

A eliminação foi duplamente dolorosa para o time carioca, a maior surpresa do torneio, que chegou às semifinais com três desfalques importantes: o lateral-direito Samuel Xavier, o zagueiro Juan Pablo Freytes e o meio-campista Martinelli.

Além de não conquistar a vaga na final, viu um jogador que surgiu em sua base encerrar seu sonho de lutar pelo título.

Por outro lado, o Tricolor das Laranjeiras sai da competição como brasileiro com melhor desempenho e único não europeu a chegar às semifinais.

- 'Lei do ex' -

Contratado junto ao Brighton em plenas férias de verão, João Pedro aproveitou ao máximo sua primeira partida como titular ? e seu segundo jogo ? sob o comando do técnico italiano Enzo Maresca.

O atacante brasileiro de 23 anos, que marcou dez gols em 27 jogos na Premier League da temporada passada, foi o escolhido pelo treinador na disputa com o senegalês Nicolas Jackson para começar o jogo como substituto do suspenso Liam Delap.

E ele não desperdiçou a oportunidade, apesar de ser um "Moleque de Xerém", como são conhecidos os jogadores que saíram da base do Fluminense, tendo atuado profissionalmente pelo Tricolor em 2019 antes de partir rumo ao futebol inglês.

O ponta português Pedro Neto atormentou a lateral direita do Flu, que sofreu sem o lesionado Samuel Xavier, e liderou um contra-ataque que culminou em um cruzamento afastado pelo incansável capitão Thiago Silva na entrada da área.

João Pedro recuperou a bola e, sem marcação, ajeitou e chutou de pé direito na segunda trave do veterano goleiro Fábio, que não conseguiu defender, apesar de se esticar todo.

Ele não comemorou o gol e fez um gesto pedindo desculpas à torcida tricolor, mas o time carioca sentiu o golpe. Neto continuou a atormentar o lateral Guga e, em novo cruzamento aos 21 minutos, o zagueiro Malo Gusto testou Fábio com uma cabeçada.

- João Pedro de novo -

O gol abalou o Fluminense, que havia derrotado a Inter de Milão nas oitavas de final e o Al Hilal, da Arábia Saudita, nas quartas.

Em sua primeira partida diante de 70.556 espectadores, antes da primeira meia hora, o Flu quase empatou.

Hércules, substituto do suspenso Martinelli, recebeu um passe do argentino Germán Cano dentro da área que o goleiro Robert Sánchez demorou a interceptar. O meia finalizou, e a bola foi afastada em cima da linha pelo lateral espanhol Marc Cucurella.

O Fluminense comemorou a possibilidade do empate quando o árbitro François Letexier marcou pênalti por um toque de mão na área do zagueiro Trevoh Chalobah, mas reverteu a decisão após consultar o VAR.

O time carioca do técnico Renato Gaúcho, voltou a levar perigo no início do segundo tempo (55'), após uma bola recuperada pelo atacante Jhon Arias.

O colombiano, força motriz da equipe, lançou em profundidade e deixou o reserva Everaldo cara a cara com Sánchez, mas o goleiro espanhol impediu o empate.

O momento foi apenas uma miragem, com o Chelsea, que havia eliminado o Palmeiras nas quartas de final, parecendo mais descansado no segundo tempo e mais à vontade jogando no contra-ataque contra um adversário que voltou a ter uma linha defensiva de quatro homens para tentar empatar.

Em um contra-ataque liderado pelo argentino Enzo Fernández, João Pedro repetiu a mesma jogada que levou ao 1 a 0: um disparo, dessa vez de dentro da área, que chegou a desviar no travessão antes de entrar, sem chances para Fábio. E mais um pedido de desculpas.

O Fluminense, um time com muito menos potencial financeiro do que a maioria de seus adversários na Copa do Mundo de Clubes, continuou a pressionar, embora se arriscando, contra um rival que quase ampliou com um chute do ponta Christopher Nkunku (65'), que Thiago Silva afastou em cima da linha.

Escalações:

Fluminense: Fábio - Ignácio, Thiago Silva, Thiago Santos (Marcos da Silva, 54') - Guga, Hércules (Lima, 69'), Facundo Bernal (Agustín Canobbio, 70'), Nonato (Yeferson Soteldo, 66'), Rene - Jhon Arias, Germán Cano (Everaldo, 54'). Técnico: Renato Gaúcho.

Chelsea: Robert Sánchez - Malo Gusto (Reece James, 68'), Trevoh Chalobah, Tosin Adarabioyo, Marc Cucurella - Pedro Neto (Noni Madueke, 68'), Moisés Caicedo, Cole Palmer, Enzo Fernández (Kiernan Dewsbury-Hall, 86'), Christopher Nkunku (Andrey Santos, 86') - João Pedro (Nicolas Jackson, 60'). Técnico: Enzo Maresca.

