Ofertas da semana: smartwatch por menos de R$ 220 e caixinha JBL a R$ 150

A newsletter Caçadores de Ofertas desta semana traz promoções para você que está de olho em uma caixa de som portátil, quer um smartwatch ou precisa de um fone de ouvido novo.

Na categoria casa e cozinha, é possível encontrar ofertas em panela de fondue, para aquecer esses dias frios do inverno, e até cafeteira para fazer espressos. Veja também uma seleção especial de itens de moda e beleza, incluindo um tênis clássico que pode ser usado no dia a dia com praticidade e conforto.

Ficou interessado? Então confira a nossa seleção. E lembre-se: os preços são por tempo limitado e podem variar de acordo com a disponibilidade dos estoques.

Eletrônicos

Com bluetooth e à prova d'água (classificação IPX7), esta caixa de som portátil promete música por até cinco horas com apenas uma carga. É um dispositivo compacto, com 23 cm e 177 gramas. Vem com cabo micro-USB para carregamento.

A marca promete até 15 horas de reprodução, sendo cinco direto e mais dez com o estojo de carregamento. O microfone tem inteligência artificial para chamadas mais nítidas, filtrando ruídos indesejados. É resistente a respingos (IPX4).

Casa e cozinha

Compacta, a máquina possui duas seleções de café programáveis ??com paragem automática de fluxo para preparações espresso e lungo. Tem modo economia de energia e desligamento automático.

Faz fondues de queijo, carne e chocolate e vem com oito garfos com cores. Permite preparar 2,4 litros de fondue e tem potência de 1200 W. Segundo a marca, a panela tem revestimento antiaderente, o que facilita a limpeza.

Possui a tecnologia Rapid Air, que faz o ar circular mais e assar alimentos por igual. Tem controle ajustável de tempo (60 minutos) e de temperatura (200º C) e capacidade de 4,1 litros. Além disso, frita, assa, grelha, tosta e reaquece alimentos.

Beleza e moda

Possui 12% de fusão de óleos, que prometem mais nutrição aos fios. Segundo a marca, o produto controla o frizz e o volume, além de selar e fortalecer os fios. Também afirma que melhora a maleabilidade do cabelo e dá mais brilho.

É um tênis clássico, com palmilha anatômica, feita em tecido poliéster e EVA. Segundo a marca, o solado é fabricado com borracha termoplástica monocolor. O cabedal (parte que recobre o pé) é de material sintético.

Tem revestimento com infusão de cerâmica, titânio, turmalina e nanoprata. Segundo a marca, esses elementos protegem e dão uma aparência mais saudável aos fios. Sua potência é de 2000 W e vem com bocal direcionador e um difusor.

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento?

