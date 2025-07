'Cabe muita coisa': por que este carrinho organizador faz sucesso

Se você quer deixar a cozinha ou escritório mais organizados, o Guia de Compras UOL encontrou um carrinho com três prateleiras e rodinhas que pode te ajudar.

O modelo está hoje com 17% de desconto na versão branca, saindo por R$ 109,90 na Amazon. Ele já registrou até o momento mais de 300 vendas só no mês passado. A seguir, confira o que mais o produto promete, o que diz quem o comprou e alguns pontos de atenção indicados por consumidores.

O que o fabricante diz sobre ele?

Pode ser colocado itens de lavanderia, escritório, garagem ou banheiro. Útil para guardar frutas, legumes, potes, cosméticos, e até materiais de limpeza ou itens de escritório como livros e pastas.

Possui três prateleiras

Fácil de montar

Feito em aço inox e plástico

Medidas: 43 cm largura; 36 cm profundidade; 86 cm altura

Capacidade de até 10kg

Possui rodinhas que giram 360°

O que diz quem comprou?

O produto tem mais de 1,3 mil avaliações na Amazon e alcançou a nota média de 4,2 (do total de cinco). Parte dos consumidores elogia o produto por sua versatilidade. Confira algumas avaliações:

Superfácil de montar, as rodinhas travam e por isso não fica se deslocando de lugar. O tamanho é muito bom, cabe em vários ambientes. As bandejas são de plástico mas aguentam bem o peso. Já usei no banheiro e hoje em dia uso na área de serviço. Recomendo Andressa Oliveira

Uso no banheiro, é superprático. Fácil de limpar. Cabe muitas coisas. Eu adoro Ligia Maria

Ótimo custo-benefício. As rodinhas facilitam muito na hora de limpar o ambiente, pois permite a movimentação pelo cômodo. Cabe muita coisa. Vieram acessórios para facilitar a montagem, o que é um ponto positivo, mas eu só consegui apertar os parafusos com o auxílio de uma parafusadeira, que eu já tinha em casa para estes fins Yasmin Soares

Pontos de atenção

Apesar de o produto ser bem avaliado, também há algumas críticas feitas por consumidores, como a dificuldade na hora de montar o carrinho.

É funcional, mas deu muito trabalho para montar. Tive que fazer um ajuste em duas rodas que estavam em falso. Mas, fiquei feliz, pois tem sido muito útil. Levo para sala de jantar tudo do café da manhã sem precisar ficar dando mil viagens e, com ele, economizo tempo Vera Lima

Chegou bem embalado e na data prevista. Os carrinhos são bons, mas não achei fáceis de montar, porque é duro o lugar para colocar os parafusos. O carrinho é de plástico, e o restante de ferro (algo assim). A tinta sai com facilidade, cuidado ao montar. No fim, deu certo e consegui colocar vários livros Luana

Difícil de montar, pois os parafusos não parecem ser feitos para os tubos. A chave manual, que vem junto a embalagem, não é o suficiente para parafusar com segurança. O manual nem se fala, nada intuitivo. De resto, após a confusão na montagem, é bonito e bem compacto. Quando coloquei os itens nele, ficou mais estável Pablo Soares

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.