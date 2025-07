Botafogo oficializa contratação de Davide Ancelotti como novo técnico

Após deixar o Real Madrid junto com o pai, Davide chegou a participar de negociações para assumir o comando técnico do Rangers (Escócia), mas não houve acordo.

O novo treinador do Botafogo chega ao clube com dois assistentes: o espanhol Luís Tevenet e o britânico Andrew Mangan. Também fará parte da comissão técnica o preparador físico italiano Luca Guerra.

Em nota oficial, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) afirmou que Davide Ancelotti foi liberado das funções como auxiliar do pai na seleção. Segundo a entidade, houve comum acordo para que Davide seja "convocado pontualmente" na reta final de preparação para a Copa do Mundo de 2026.

"A CBF acredita que esta experiência à frente de um clube do país, especialmente em se tratando do atual campeão brasileiro e da Conmebol Libertadores, contribuirá significativamente para o desenvolvimento profissional de Davide, permitindo uma imersão valiosa no cotidiano do futebol nacional", disse um trecho do comunicado.

De volta ao Campeonato Brasileiro, o Botafogo encara o Vasco no próximo sábado (12), às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela 13ª rodada.