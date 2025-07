Bombardeio israelense mata três pessoas no norte do Líbano

O Líbano afirmou que pelo menos três pessoas morreram nesta terça-feira (8) em um bombardeio que, segundo o Exército israelense, teve como alvo um militante do Hamas, sendo este o primeiro ataque no norte do país desde que um cessar-fogo foi acordado com o Hezbollah em novembro.

Apesar do cessar-fogo, que entrou em vigor em 27 de novembro após mais de um ano de confrontos -- incluindo dois meses de guerra aberta --, o Exército israelense frequentemente realiza ataques no Líbano, alegando ter como alvo a formação pró-iraniana. Às vezes, diz também atacar o Hamas.

"Recentemente, o [Exército israelense] bombardeou um importante terrorista do Hamas na região de Trípoli, no Líbano", anunciaram as Forças Armadas israelenses em comunicado, sem oferecer mais detalhes.

Por sua vez, o Ministério da Saúde libanês afirmou que o bombardeio contra um veículo "matou três pessoas e feriu treze" em uma região próxima a um campo de refugiados palestinos.

Em maio, o Hamas afirmou que um de seus comandantes foi abatido em um bombardeio na cidade de Sidon, no sul, e Israel indicou que suas forças tinham como alvo o "líder das operações da Brigada Ocidental do Hamas no Líbano".

Enquanto os bombardeios israelenses no sul do Líbano são frequentes, no norte do país são muito incomuns.

Segundo o acordo de cessar-fogo, o Exército israelense deveria retirar completamente suas tropas do Líbano, mas, contrariando o acordo, decidiu manter cinco posições no sul do país, consideradas estratégicas.

