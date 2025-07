Bolsa Família 2025: quando começa o calendário de pagamentos de julho?

Os pagamentos do Bolsa Família referentes a este mês devem ser iniciados pela Caixa Econômica Federal a partir do dia 18 de julho. A ordem dos depósitos segue o calendário tradicional de acordo com o dígito final do Número de Identificação Social (NIS).

Os depósitos serão feitos de forma escalonada nos últimos 10 dias úteis do mês. Os beneficiários de NIS com final 1 serão os primeiros a receber, em 18 de julho. Os pagamentos seguem até o dia 31, quando recebem aqueles com NIS de final 0.

Veja a seguir o calendário de pagamentos do Bolsa Família em julho, de acordo com o número final do NIS:

- NIS de final 1: 18/7

- NIS de final 2: 21/7

- NIS de final 3: 22/7

- NIS de final 4: 23/7

- NIS de final 5: 24/7

- NIS de final 6: 25/7

- NIS de final 7: 28/7

- NIS de final 8: 29/7

- NIS de final 9: 30/7

- NIS de final 0: 31/7

Como consultar o NIS?

O NIS é um identificador que é útil não apenas para beneficiários de programas sociais, mas também para trabalhadores, por garantir o acesso a direitos como o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), seguro-desemprego e aposentadoria.

Não existe um documento específico para comprovar o cadastramento no NIS, mas é possível consultar o número:

- No Cartão Cidadão;

- Na Carteira de Trabalho física, geralmente na página de identificação do trabalhador;

- Na aplicativo da Carteira de Trabalho Digital;

- No site e aplicativo do Meu INSS;

- Presencialmente nas agências da Caixa.

Quem tem direito ao Bolsa Família?

Para receber o Bolsa Família, é essencial estar cadastrado no Cadastro Único (CadÚnico) com informações precisas e atualizadas e possuir renda familiar por pessoa de até R$ 218 mensais.

Por exemplo, no caso hipotético de uma família de sete integrantes ter apenas uma pessoa trabalhando e ganhando o salário mínimo de R$ 1.518, a família será elegível, já que a renda per capita seria de R$ 216,85.

Qual o valor do Bolsa Família?

O Bolsa Família tem o valor mínimo de R$ 600, mas o programa oferece até três adicionais:

- Benefício Variável Familiar Nutriz: paga seis parcelas de R$ 50 a mães de bebês de até seis meses de idade, para garantir a alimentação da criança;

- Benefício Variável Familiar: famílias com gestantes e filhos de 7 a 18 anos tem um acréscimo de R$ 50;

- Benefício Primeira Infância: famílias com crianças de até 6 anos recebem outro acréscimo, de R$ 150.