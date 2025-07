Bíceps maiores: como turbinar três exercícios clássicos da musculação

Rosca concentrada: sente-se no banco com os pés no chão e as pernas afastadas. Incline o tronco à frente, mantendo a coluna alinhada e segure o halter com a palma da mão voltada para cima; comece com o braço estendido e flexionando o cotovelo até sua contração máxima

Imagem: AzmanL/iStock