Banda seguida por 1 milhão de fãs no Spotify admite ser gerada por IA

O grupo The Velvet Sundown, seguido por 1,1 milhão de fãs no Spotify, admitiu ser gerado por Inteligência Artificial (IA), confirmando as suspeitas sobre a jovem banda de rock.

Em sua nova descrição no Spotify consultada nesta terça-feira (8) pela AFP, o grupo admite ser "um projeto de música sintética guiado por uma direção artística humana, composto (...) e ilustrado com o apoio da Inteligência Artificial".

"Não é uma farsa, é um espelho. Uma provocação artística destinada a questionar os limites da criação, da identidade e do futuro da própria música na era da IA", também indicou a mensagem.

Em poucas semanas de existência, o grupo com um visual ao estilo dos anos 70 alcançou uma fama repentina no Spotify, onde conta com 1,1 milhão de fãs, e se mostrou muito produtivo ao publicar duas coleções no ano de 2025. A rápida ascensão levantou dúvidas entre ouvintes e internautas que suspeitavam que o grupo fosse uma criação da IA.

Na página das coleções do grupo, o Deezer, rival do Spotify, havia colocado um aviso indicando que se tratava de "conteúdo gerado por IA" e sublinhou que "algumas peças desta coleção podem ter sido criadas com a ajuda da Inteligência Artificial".

Questionado pela AFP, o Spotify se recusou a fazer qualquer comentário sobre o grupo, mas negou qualquer intenção de permitir a proliferação de peças geradas por IA para evitar pagar direitos autorais.

A popularização da IA gera preocupações crescentes na indústria musical e entre os artistas, que temem ser engolidos por uma onda de música gerada artificialmente.

