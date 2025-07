Autoridade militar israelense diz que Irã atingiu algumas instalações militares do país no mês passado

TEL AVIV (Reuters) - Uma autoridade militar de Israel disse nesta terça-feira que os ataques aéreos iranianos no mês passado atingiram algumas instalações militares israelenses, o primeiro reconhecimento público aparente de que tais locais foram atingidos.

A autoridade, falando sob condição de anonimato, de acordo com as regras de informação militar, disse que "pouquíssimos" locais foram atingidos e que continuaram funcionando.

O funcionário se recusou a fornecer mais detalhes, incluindo a identificação de quais locais militares foram afetados ou a gravidade dos danos à infraestrutura militar.

O Irã realizou ondas de ataques aéreos contra Israel no mês passado, depois que Israel lançou um ataque surpresa em 13 de junho, tendo como alvo as instalações nucleares iranianas e o arsenal de mísseis do país.

Os ataques iranianos frequentemente visaram cidades densamente povoadas, como Tel Aviv e Haifa, e o sul do país, em torno de Beersheba, onde há várias instalações militares.

Vários edifícios residenciais foram atingidos nos ataques, embora os militares israelenses afirmem que a maioria dos mísseis e drones lançados pelo Irã foi interceptada durante a guerra de 12 dias.

Em Israel, 28 pessoas foram mortas. As autoridades iranianas afirmaram que 935 pessoas foram mortas pelos ataques israelenses, que também tiveram como alvo Teerã, a capital densamente povoada do país.

Comandantes militares e civis foram mortos no Irã, enquanto em Israel, entre os 28 mortos, um era um soldado em licença.

Israel e Irã concordaram com um cessar-fogo apoiado pelos Estados Unidos em 24 de junho, depois que os EUA bombardearam as instalações nucleares iranianas.

(Reportagem de Alexander Cornwell)