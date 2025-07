Ataque ucraniano na cidade russa de Kursk mata três pessoas, diz autoridade

(Reuters) - Um ataque ucraniano em uma praia na cidade russa de Kursk matou três pessoas e feriu seis, disse o governador regional em exercício Alexander Khinshtein na noite desta terça-feira.

Khinshtein deu poucos detalhes sobre o ataque, mas afirmou que ele foi realizado deliberadamente em uma área muito frequentada na região da fronteira com a Ucrânia. Todos os feridos estavam sendo tratados no hospital.

As forças ucranianas realizaram uma grande incursão na região de Kursk há quase um ano. O Kremlin afirmou que todas as forças de Kiev foram expulsas da região, mas autoridades ucranianas afirmam que suas tropas ainda estão realizando operações no local.

(Reportagem da Reuters)