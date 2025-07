Anvisa aprova uso de DIU hormonal por até 8 anos

A Anvisa aprovou o uso do DIU hormonal Mirena por até 8 anos, alterando a bula do contraceptivo, que anteriormente citava 5 anos de validade para o método. A mudança foi publicada no DOU (Diário Oficial da União) em 30 de junho. O órgão brasileiro seguiu decisão similar de 2022 do FDA, dos EUA. Para sangramento menstrual excessivo, a indicação continua sendo o uso por 5 anos.

O que aconteceu

DIU é um método contraceptivo que fica dentro do útero. É seguro, eficaz, de longa duração e pode ser inserido em consultório, centro cirúrgico (sob sedação) e imediatamente após o parto vaginal ou cesariana. Não afeta a fecundação, por este motivo não é considerado um método abortivo. Possui modelos com e sem hormônio, entre os modelos com hormônio temos o Mirena.

DIU Mirena libera pequenas quantidades de hormônio no interior do útero. Foi o primeiro modelo de DIU hormonal comercializado no Brasil e o primeiro que recebeu aprovação para uso nos Estados Unidos em 2000, lá ele foi inicialmente aprovado como método contraceptivo por até 7 anos e como forma de tratamento para menstruações intensas por até 5 anos.

Mudança de validade do método exigiu evidências. Foi realizado um estudo para avaliar o efeito contraceptivo do Mirena após 5 anos de uso em 362 mulheres (The Mirena Extension Trial), e a proteção contraceptiva se mostrou superior a 99% entre os 6 a 8 anos durante o uso.

Mirena possui 52 mg de levonorgestrel. É uma progesterona sintética, que, durante o uso, vai liberando quantidades maiores inicialmente até chegar a doses menores no final, que conseguem manter o efeito contraceptivo.

Muito mais do que contracepção

DIU hormonal não tem efeito apenas em contracepção. Problemas como endometriose, cólica e fluxo menstrual excessivo também podem ser tratados. Ele também é prescrito em tratamentos de reposição hormonal na menopausa.

Os dispositivos intrauterinos têm menos contraindicações e efeitos colaterais, comparados aos demais métodos, e há ainda inúmeros benefícios. O DIU não é abortivo, não causa câncer e nem aumenta o risco, pelo contrário, protege de câncer de colo de útero e de outros; além do risco de falhar ser muito menor. Mariane Nunes, ginecologista e obstetra, membro da Comissão de Anticoncepção da Febrasgo (Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia)

Engravidar usando DIU? As chances são baixas, iguais ou menores do que a laqueadura, cerca de 1 a 5 a cada mil mulheres. Quando isso ocorre, tirar o DIU pode levar a perda da gestação, mas, ao mantê-lo, o risco é ainda maior. "Assim, se o fio estiver visível, é menos arriscado tirá-lo do que deixar no lugar", explica Mariane Nunes.

DIU hormonal e DIU de cobre Imagem: iStock

Método também é emergência para evitar gestação. Larissa Cassiano, ginecologista, obstetra e ex-colunista de VivaBem, explica que o DIU também é utilizado como método contraceptivo de emergência, se inserido em até 72 horas da relação.

Trata endometriose e fluxo menstrual intenso. Para Raimundo Nunes, ginecologista e obstetra do Hospital e Maternidade Pro Matre Paulista, os DIU hormonais são a primeira escolha para tratamento da endometriose, não sendo endometriose profunda. O dispositivo, por meio da liberação de hormônio, diminui a ação do estrogênio no endométrio, afinando-o.

Como terapia de reposição hormonal na menopausa. O DIU hormonal possui a progesterona, um dos hormônios utilizados para reposição hormonal, em conjunto com o estrogênio, feito via oral ou transdérmico, na forma de adesivo ou creme.

Dói para colocar? A dor depende de cada mulher, é comum um leve desconforto ou uma cólica, sim, de acordo com os especialistas, mas existem medidas para controle da dor, como analgesia de colo de útero, ou sedação em ambiente hospitalar. "A dor é muito subjetiva, mas a inserção do DIU é bem tranquila. Coloca-se uma música, explica-se bem o que vai acontecer. Existem medicamentos anti-inflamatórios e analgésicos que podem ser usados antes do procedimento, que é bem rápido", esclarece Lorena Porto Magalhães, ginecologista e obstetra da Maternidade Climério de Oliveira e Hospital Universitário Professor Edgard Santos da UFBA, ligado à rede Ebserh (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares).

*Com informações de reportagens dos dias 24/08/2022 e 12/06/2024.