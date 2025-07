Alcolumbre adia análise de projeto sobre legalização de bingos e cassinos

Do UOL, em Brasília

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), adiou a análise de um projeto de lei que legaliza cassinos, jogo do bicho e bingos no Brasil.

O que aconteceu

Alcolumbre falou em baixo quórum e pedidos feitos por senadores. Ele disse que há 56 senadores presentes de um total de 81. Afirmou também ter recebido pedido de senadores para esperar que eles voltassem de missões no exterior.

Presidente do Senado é fiador da proposta. O texto foi aprovado na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado em 2024, mas por resistência dos políticos não avançou para o plenário. A aprovação aconteceu por negociação do presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP).

Projeto permite a exploração de jogos e apostas. Pelo texto, será permitido o jogo do bicho, bingo em locais próprios para a prática ou estádios de futebol, corridas de cavalos e cassinos em embarcações ou integrados a complexos de lazer, como resorts e hotéis.

Forte lobby no Congresso. O senador Irajá (PSD-TO), relator do projeto, chegou a viajar para Las Vegas, nos EUA, em 2020 para conhecer cassinos e encontrar representantes da empresa Las Vegas Sands, do magnata Sheldon Adelson (1933-2021), segundo revelou a Folha de S.Paulo.

Texto sofre resistência da bancada evangélica, que é contra a liberação dos jogos de azar. O senador Carlos Viana (Podemos-MG) e presidente da Frente Evangélica no Congresso afirmou que os jogos trazem "problemas graves para uma sociedade que já sofre com as bets".

Centrão e ministro do governo Lula (PT) apoiam a proposta. Celso Sabino, nome do União Brasil, que comanda a pasta do Turismo, é um dos apoiadores do projeto. Assim como o PP e o PSD.