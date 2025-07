'Silenciosa e eficiente': air fryer Walita está com 30% off, por R$ 299

Procurando uma nova air fryer? O Guia de Compras UOL encontrou a air fryer Série 3000 Grill Edition, da Philips Walita, que faz sucesso entre os consumidores por ser silenciosa e também eficiente na hora de preparar alimentos. Esse modelo está com um desconto interessante de 30%, custando R$ 299 no Esquenta Prime Day, evento que antecede descontos em diversos produtos na Amazon.

Vale destacar que o preço da air fryer é exclusivo para assinantes do Prime. Quem quiser aproveitar o desconto pode se cadastrar e usar os 30 dias grátis do serviço —- e, se preferir, cancelar depois. Confira mais informações sobre a air fryer e as principais impressões de quem comprou:

O que diz a Philips Walita sobre a air fryer?

Tecnologia Rapid Air: cesto com relevo em formato de estrela, que faz o ar quente girar mais rápido para deixar alimentos crocantes

Promete 23% de economia de energia e mais rapidez no cozimento

É silenciosa

Tem display analógico

Tem 1.400 W de potência

Vem com sete funções pré-definidas para cozinhar

Possui timer (60 minutos) e permite desligamento automático

Cesto com peças removíveis para facilitar na limpeza, que podem ser levadas à lava-louças.

O que diz quem comprou

Com mais de 2.000 avaliações de consumidores, o modelo apresenta uma pontuação média de 4,7 (do total de cinco). Quem comprou elogiou o funcionamento silencioso e a facilidade de uso.

Amei a air fryer. É espaçosa e não faz tanto barulho. Chegou em perfeito estado e bem rápido. Jaine Leal

Simplesmente maravilhosa. Dentro não enferruja e nem risca, é de fácil limpeza e manuseio. Podem comprar e assar bolos e pães. É super rápida e fica delicioso. Emerson Jurado

Quase não faz barulho. É fácil de usar e prático para limpar. O pão de queijo fica pronto em 20 minutos e fica mais gostoso do que no forno. A batata fiz sem óleo: ficou sequinha e fritou rápido. Mayara Melo

O funcionamento dela é ótimo. Muito silenciosa e eficiente, já usei para preparar batatas, frango e até agora tenho adorado ela. Acredito que, entre todas que já vi funcionando, ela é a mais silenciosa que testei. Paloma

Pontos de atenção

Por outro lado, alguns compradores relatam que o produto é um pouco difícil de limpar e que o timer não funciona corretamente.

Produto excelente e prático. Vale demais a compra. O único ponto fraco que encontrei foi a lavagem. Não é tão simples assim de lavar a grade. Tem partes que para retirar a sujeira é preciso todo um esforço porque ou gruda muito, ou é muito perto das borrachas da grade. Luy

Gostei muito do produto. Apenas o fato de o timer ser giratório e não digital dificulta um pouco definir o tempo. Gabriela

É a minha primeira air fryer e a experiência tem sido boa. É silenciosa e esquenta bem, mas os acessórios de silicone que ficam nos cantos da grelha são difíceis de tirar e colocar para limpeza, pois acumula sujeira. Adriano

