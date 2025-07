África do Sul diz que tarifa de 30% de Trump é baseada em visão comercial imprecisa

JOHANESBURGO (Reuters) - O presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, rebateu a imposição de uma tarifa de 30% pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a partir do próximo mês, dizendo que ela se baseia em uma visão imprecisa do comércio entre os dois países e que as negociações com os EUA continuarão.

Trump intensificou a guerra comercial iniciada em abril, informando a 14 países, incluindo a África do Sul, na segunda-feira que eles enfrentarão tarifas "recíprocas" mais altas a partir de 1º de agosto.

A África do Sul vem tentando negociar um pacto comercial com os EUA desde maio, mas ainda não chegou a um acordo sobre os termos.

"A África do Sul afirma que a tarifa recíproca de 30% não é uma representação precisa dos dados comerciais disponíveis", disse Ramaphosa em um comunicado no final da segunda-feira.

Ele disse que a interpretação da África do Sul é de que sua tarifa média sobre produtos importados é de 7,6% e que 77% dos produtos norte-americanos não são tarifados em seu país.

Ramaphosa disse que foi positivo o fato de Trump ter dito que a tarifa de 30% poderia ser modificada, dependendo do resultado das negociações comerciais, e pediu às empresas sul-africanas que diversificassem.

No entanto, o ministro da Agricultura, John Steenhuisen, e grupos que representam os agricultores e o setor vinícola disseram que levará tempo para fechar novos mercados de exportação.

Steenhuisen disse que a equipe de Trump queria inicialmente ver "mais ambição" nas propostas comerciais da África do Sul.

"Precisamos tentar descobrir exatamente onde está a marca dos EUA. O que eles realmente querem? E se isso está no campo do possível para nós", disse ele em uma coletiva de imprensa.

A África do Sul propôs pela primeira vez um acordo comercial em maio, quando Trump recebeu Ramaphosa na Casa Branca e apresentou a ele falsas alegações de um "genocídio" contra os brancos na África do Sul. Houve mais conversas em uma cúpula EUA-África em Angola no mês passado.

Os EUA são o segundo maior parceiro comercial bilateral da África do Sul, depois da China.

Além de peças de automóveis e outros produtos manufaturados, a África do Sul exporta produtos agrícolas para os EUA, como frutas, vinho e nozes.

(Reportagem de Sfundo Parakozov, Nqobile Dludla e Olivia Kumwenda-Mtambo, reportagem adicional de Rhea Rose Abraham em Bengaluru)