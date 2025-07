Ações europeias sobem com impulso de papéis de energia e saúde e incerteza tarifária persiste

Por Sukriti Gupta e Sanchayaita Roy e Shashwat Chauhan

(Reuters) - As ações europeias encerraram em alta nesta terça-feira, impulsionadas por papéis dos setores de saúde e energia, enquanto investidores avaliaram a mais recente fase do anúncio de tarifas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que incluiu um novo prazo para acordos comerciais.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em alta de 0,41%, a 545,71 pontos, atingindo seu nível mais alto em três semanas.

O setor de energia avançou 1,1% com a alta dos preços do petróleo bruto, e o de saúde ganhou 0,8%, com a fabricante dinamarquesa de medicamentos Novo Nordisk, um dos papéis de maior peso do STOXX 600, em alta de 2%.

Trump disse na segunda-feira a 14 nações que elas enfrentarão tarifas que variam de 25%, para países como Japão e Coreia do Sul, a 40%, para Laos e Mianmar.

No entanto, com a data de início adiada para 1º de agosto, criou-se, efetivamente, uma janela de três semanas para que países pressionem por melhores condições, prolongando a incerteza prejudicial sobre os termos do comércio.

"A decisão de Trump de adiar o prazo das tarifas para 1º de agosto pode ter acalmado temporariamente os nervos do mercado, mas a incerteza subjacente permanece", disse Lukman Otunuga, analista de mercado sênior da FXTM.

"Se nenhum acordo comercial significativo for alcançado nas próximas semanas, investidores poderão se preparar para outra onda de volatilidade."

Fontes da União Europeia disseram à Reuters na segunda-feira que o bloco não receberá uma carta dos EUA estabelecendo tarifas mais altas e está focado em possíveis isenções da tarifa base de 10% dos EUA.

Os países têm estado sob pressão para fechar acordos com os EUA depois que Trump começou uma guerra comercial global em abril, o que abalou os mercados financeiros e levou formuladores de política monetária a se esforçarem para proteger suas economias.

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 0,54%, a 8.854,18 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 0,55%, a 24.206,91 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 0,56%, a 7.766,71 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 0,67%, a 40.182,62 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou variação positiva de 0,03%, a 14.079,50 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 registrou variação positiva de 0,01%, a 7.733,44 pontos.