Ação da WEG recua após Trump anunciar tarifa para cobre

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - As ações da WEG recuavam cerca de 4% nesta terça-feira, tocando uma mínima desde meados do ano passado no pior momento, em meio a preocupações com um potencial aumento das tarifas de importação de cobre nos Estados Unidos.

Em uma reunião do gabinete na Casa Branca, o presidente norte-americano, Donald Trump, disse a repórteres nesta terça-feira que anunciará uma tarifa de 50% sobre o cobre no final do dia, sem detalhar quando a tarifa entraria em vigor.

O secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, disse em uma entrevista à CNBC nesta terça-feira que as tarifas sobre o cobre provavelmente entrariam em vigor até o final de julho ou 1º de agosto.

Na visão de analistas do UBS BB chefiados por Alberto Valerio, a notícia é negativa para a WEG, dada a exposição de cerca de 25% da companhia ao mercado norte-americano.

"Nós assumimos que o cobre representa cerca de 10% a 20% do custo dos produtos vendidos (CPV)", afirmaram em relatório enviado a clientes nesta terça-feira.

"Portanto, estimamos um impacto negativo de 0,7 ponto percentual na margem, caso metade do cobre utilizado pela WEG nos EUA seja importado, o que representaria um impacto negativo de 3,5% no lucro líquido estimado para 2026."

Por volta de 16h15, as ações da WEG recuavam 3,76%, a R$40,74, na bolsa paulista, entre os piores desempenhos do Ibovespa, que cedia 0,27%. No pior momento, as ações chegaram a R$40,44, piso intradia desde 26 de junho de 2024.

(Por Paula Arend Laier; edição de Patrícia Vilas Boas)