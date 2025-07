Abate bovino em Mato Grosso no mês de junho atinge recorde, afirma Imea

São Paulo, 8 - O Estado de Mato Grosso teve volume recorde de abates de bovinos em junho, informou o Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária (Imea). O Estado encaminhou 613,15 mil cabeças bovinas para os frigoríficos, o maior volume já registrado para um mês de junho. O número representa uma leve alta de 0,20% em relação a maio. O prolongamento das chuvas no início do ano atrasou a oferta de bois de pasto, resultando em um volume recorde, de acordo com o Imea.No boletim, o Imea destacou o aumento do envio de fêmeas para o abate, após um início de ano marcado por recuo nessa categoria. Em junho, o volume de vacas e novilhas abatidas cresceu 8,11% na comparação com igual de 2024. Ainda assim, os machos tiveram avanço mais expressivo, o que levou a uma redução na participação das fêmeas no total de abates: queda de 1,74 ponto porcentual frente a maio, fechando o mês com média de 52,66%.A expectativa do Imea é de que, nos próximos meses, a oferta de animais provenientes de confinamento aumente, o que deve reduzir o ritmo de abate de vacas e novilhas e, consequentemente, diminuir a participação das fêmeas no total processado pelas indústrias.