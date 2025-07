5 alimentos com muito açúcar e que as pessoas consomem sem saber

Muitas pessoas tentam emagrecer para ter mais saúde. Mas para isso não basta fazer uma dieta por algumas semanas ou meses. É preciso mudar hábitos e adotar um estilo alimentar que você seja capaz de manter para o resto da vida —ou os quilos eliminados logo voltarão.

Um passo importante para manter um cardápio mais saudável é limitar o consumo de alimentos que não trazem benefícios nutricionais e ainda atrapalham bastante o processo de emagrecimento. A seguir veja alguns que contêm níveis altos de açúcar, mas costumam passar despercebidos.

Sucos de caixinha

Você já ouviu falar que suco de fruta pode ter tanto açúcar e calorias quanto um refrigerante? Pois isso é verdade e ocorre até mesmo nas versões 100% fruta, que contêm o açúcar naturalmente presente nas frutas. Logo, não é indicado consumir livremente esses alimentos quando se busca perder peso.

Os refrescos e néctares em caixinha merecem ainda mais atenção. Nos primeiros, a porcentagem de suco de fruta pode ser de apenas 10%. Nos segundos, geralmente há de 30% a 50% de suco de fruta. E ambos têm entre os demais ingredientes açúcar adicionado, corantes, conservantes, aromatizantes etc.

Portanto, tenha em mente que não é só porque tem fruta no nome ou no rótulo que se trata de um produto saudável.

Barras de cereais

Muitas delas contêm ingredientes prejudiciais à saúde e podem se tornar grandes vilãs da dieta. Fuja das opções que contenham gordura trans e xarope de milho, por exemplo. Enquanto a primeira aumenta o colesterol ruim, o segundo é rico em frutose e pode levar à compulsão alimentar. Os produtos que possuem açúcar, flocos de arroz branco e chocolate em excesso são extremamente calóricos. Se quiser uma opção mais docinha, opte pela que seja 50% cacau.

Iogurte com mel ou frutas

Estão longe de ser saudáveis e geralmente têm características nutricionais e lista de ingredientes parecidos —possuem grande quantidade de açúcar, conservantes, corantes, espessantes, adoçantes etc.

Inclusive, os especialistas ressaltam que esses produtos não são uma opção saudável para o café da manhã ou lanche diários.

Se você gosta desses iogurtes, deve entender que eles têm tanto açúcar que praticamente equivalem a uma sobremesa. Tudo bem degustá-los com moderação, no lugar de um doce no final de semana, por exemplo, mas eles não devem fazer parte do seu cardápio do dia a dia Victor Machado, nutricionista

Leite fermentado

Encontrado em embalagens bem pequenas (alvo de disputas inesquecíveis entre irmãos na infância), parecem saudáveis, mas vale explicar por que não devem ser consumidos com frequência ou evitados, quando com sabores muito artificiais.

Os leites fermentados realmente têm função probiótica —ou seja, oferecem bactérias saudáveis que contribuem para a saúde do intestino. O problema, mais uma vez, é a presença de açúcar —que, inclusive, quando consumido em excesso é prejudicial para as bactérias boas que vivem no intestino. "Se a sua preocupação é o efeito probiótico, o melhor mesmo é consumir o iogurte natural", recomenda Machado.

Hambúrguer

O fotógrafo Antonio Estrada, licenciado em nutrição desportiva, criou o projeto sinAzucar, que em janeiro de 2019 virou livro e foi número um em vendas online na Espanha, para conscientizar sobre a composição dos alimentos que consumimos.

No Instagram do projeto, ele publica uma imagem do alimento ao lado da quantidade de torrões de açúcar presentes na composição. Cada torrão tem 4 g de açúcar - praticamente o mesmo que uma colher de chá.

No caso de um hambúrguer, acha que está isento de açúcar? O projeto mostra que ele tem 13 g de açúcar, o que equivale a 3,25 torrões.

Se o pão utilizado no lanche for de forma torrado, têm 6 g de açúcar (1,5 torrão). Na salada que vem junto, a presença do molho pronto costuma ter até 30 kcal em uma colher de sopa, além de ser elaborado com gorduras, sódio e carboidratos. A maioria possui aditivos, corantes, conservantes, sal e açúcar em excesso.

A recomendação é preparar os temperos em casa, com itens frescos e naturais. Se não for possível, é importante ler os rótulos e escolher aqueles com menos ingredientes.

*Com informações de reportagem publicada em 03/08/2023, 21/08/2019, 26/09/2016, 11/01/2024, 31/01/2018 e 27/10/2020