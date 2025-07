XP alega difamação e processa Grizzly Research nos EUA

Por Jonathan Stempel

NOVA YORK (Reuters) - A XP entrou com um processo judicial nos Estados Unidos nesta segunda-feira acusando a empresa de análise norte-americana Grizzly Research de difamação por conta de um relatório de março que acusa a XP de operar um "esquema Ponzi".

Em uma queixa apresentada no tribunal federal de Manhattan, a XP afirmou ter sofrido danos de mais de US$100 milhões aos seus negócios e à sua reputação devido ao relatório, que levou muitos clientes de longa data, investidores e parceiros comerciais a retirarem seus fundos.

A empresa acusou a Grizzly Research e seu proprietário, Siegfried Eggert, de publicarem o relatório de forma "descarada, maliciosa e imprudente", com o objetivo de derrubar o preço das ações da XP para que pudessem lucrar com posições vendidas.

A Grizzly não pôde ser contatada imediatamente por telefone ou email fora do horário comercial, e seu site não estava aceitando mensagens com pedidos de comentário sobre o processo.

Advogados da XP não responderam de imediato aos pedidos de informações de contato alternativas. A assessoria de imprensa da XP no Brasil não quis comentar.

Vendedores a descoberto vendem ações emprestadas com a expectativa de recomprá-las mais tarde por preços mais baixos, para devolvê-las aos credores e embolsar a diferença de preço. Outros vendedores a descoberto já foram processados nos EUA por supostos relatórios difamatórios.

Em seu relatório, a Grizzly escreveu que a XP estaria operando "um esquema Ponzi massivo facilitado por certas vendas de derivativos para clientes de varejo", que poderia "levar a profundas consequências para a estabilidade financeira e reputação da XP".

A XP chamou as acusações de irregularidades feitas pela Grizzly de "comprovadamente falsas", uma vez que os fundos Gladius e Coliseu eram proprietários e não tinham investidores externos, e que as transações questionadas estavam em conformidade com a legislação brasileira aplicável.

As ações da XP, negociadas em Nova York, caíram 5,5%, a US$14,14, em 12 de março. Nesta segunda-feira, os papéis fecharam em queda de 1,5%, a US$19,48.

O processo busca indenizações compensatórias e punitivas, cujos valores não foram especificados.

(Reportagem de Jonathan Stempel, em Nova York; reportagem adicional de Patricia Vilas Boas, em São Paulo)