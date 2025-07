Wall St abre em baixa por nervosismo com tarifas; Tesla cai com planos políticos de Musk

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street abriram em baixa nesta segunda-feira, em meio ao nervosismo com as tensões envolvendo as tarifas, enquanto as ações da Tesla caíam depois que o presidente-executivo Elon Musk anunciou seus planos de lançar um partido político.

O Dow Jones Industrial Average caía 0,06% na abertura, para 44.803,36 pontos. O S&P 500 recuava 0,32%, a 6.259,04 pontos, enquanto o Nasdaq Composite perdia 0,54%, para 20.490,55 pontos.

(Reportagem de Shashwat Chauhan em Bengaluru)