O acampamento de verão devastado pelas enchentes no Texas informou nesta segunda-feira (7) que 27 pessoas morreram no local, depois que as autoridades estaduais anunciaram um balanço de mais de 80 mortos na tragédia.

"Camp Mystic está de luto pela perda de 27 meninas e monitoras após a inundação catastrófica no rio Guadalupe", afirma um comunicado.

