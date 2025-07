Vende-se rua! SP quer R$ 16 mi para liberar travessa para condomínio; pode?

A Prefeitura de São Paulo quer vender uma travessa nos Jardins por R$ 16 milhões para viabilizar um condomínio de luxo. Especialistas criticam a proposta e apontam riscos jurídicos na venda de ruas públicas.

O que aconteceu

Travessa fica em um dos bairros mais caros de São Paulo. O projeto de lei 673/2025, enviado pelo prefeito Ricardo Nunes (MDB) à Câmara Municipal, propõe a venda da Travessa Engenheiro Antônio de Souza Barros Júnior, via sem saída entre a Rua Pamplona e a Alameda Lorena, nos Jardins, região marcada por comércio de luxo e imóveis de alto padrão.

Projeto transforma rua pública em propriedade vendável. A proposta retira a rua da categoria de uso comum do povo e a classifica como bem dominial, permitindo sua venda como propriedade do município. A área tem 647 m².

Prefeitura afirma que venda atende ao interesse público. Em nota, a gestão disse que o projeto trata apenas da desafetação da área, sem mudança de zoneamento, e foi enviado após parecer jurídico da Procuradoria Geral e análises técnicas que consideraram a travessa sem impacto na mobilidade por não se conectar a outras ruas.

Transferência direta seria permitida por atender só imóveis vizinhos. A Prefeitura afirmou ainda que, por atender apenas imóveis vizinhos, a transferência direta é juridicamente permitida (Ementa nº 12.141 - PGM-AJC) e que a desafetação atende ao interesse público, nos termos da Lei Orgânica do Município.

Área será transformada em condomínio de luxo. A rua deverá ser vendida para uma incorporadora que planeja construir no local um condomínio de altíssimo padrão. A empresa já comprou e demoliu todos os imóveis da antiga vila que ocupava a travessa.

Venda de rua desperta dúvidas sobre legalidade. Embora pareça estranho imaginar a compra de uma via urbana, especialistas explicam que a lei permite essa operação em casos específicos, desde que sejam cumpridos requisitos legais e respeitada a função social do espaço.

Constituição e função social

Venda pode violar Constituição e função social. A alienação de uma rua pública pode contrariar a função social da propriedade e o uso comum do povo, caso ocorra sem estudos técnicos e participação efetiva da população. Em termos jurídicos, está implícito o art. 5º, XXIII da Constituição Federal, que determina que "a propriedade atenderá a sua função social". "A Administração pública deve justificar o motivo da desafetação e demonstrar que não há mais interesse público no uso como via", explica Rodrigo Costamilan, advogado especializado em direito imobiliário.

Ruas não servem apenas para carros. Para Viviane Sá, professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Unisantos, as ruas são espaços de circulação de pedestres, pessoas com deficiência, idosos e crianças, além de desempenharem funções de lazer e encontro. "Privatizá-la significa a restrição de acesso público, impedindo que os cidadãos ocupem os espaços de maneira democrática", diz.

Venda pura e simples é juridicamente difícil. "Posso começar dizendo que a praça, assim como a rua, é do povo, como o céu é do condor", afirma Valter Caldana, coordenador do Laboratório de Políticas Públicas (LPP) da FAU-USP. Ele lembra que o Código Civil (art. 99) dificulta a alienação de bens de uso comum.

Nem toda rua pode ser vendida. Casos como esse se restringem a vias que foram desviadas, substituídas ou incorporadas em projetos de reurbanização. Vender uma rua ativa exigiria alteração do plano diretor, algo complexo e de difícil aprovação, segundo Costamilan. "O plano diretor ou a lei orgânica de muitos municípios exigem estudos técnicos e audiências públicas para aprovação", diz.

Venda reforça exclusão em bairro já segregado. "A presença de comércio de luxo e imóveis de alto padrão em uma área central e privilegiada acaba por expulsar, ainda que simbolicamente, determinadas pessoas do bairro. Criar um condomínio fechado nesta área escancara a especulação imobiliária, que muitas vezes não favorece a população", afirma Sá.

Privatização de ruas revela fragilidade do poder público. Caldana critica o movimento de flexibilização de princípios e a falta de força do Estado para defender interesses coletivos. "Há as brechas e adaptações dos princípios, mesmo legais, infelizmente, à realidade e ao espírito da época. No Brasil, neste momento, este tem sido o ponto frágil. O poder público 'pensar' como privado", diz.

Possibilidade de anulação

Venda pode ser anulada por ilegalidade no processo. Moradores, o Ministério Público ou entidades podem questionar a operação na Justiça por desvio de finalidade, falta de interesse público ou falhas legislativas, como ausência de estudos técnicos ou audiências públicas. Costamilan cita precedente do TJ-SP que anulou lei semelhante na Mooca por falta de participação popular, mesmo quando previa moradias populares.

Prática recorrente agrava problemas urbanos. Caldana lembra que privatizações de espaços públicos são comuns no Brasil, como a concessão de estradas, fechamento de ruas, loteamentos de acesso controlado e ocupação de calçadas por bares. Para ele, se a venda de ruas se tornar prática recorrente, "será um problema ainda maior do que os que já enfrentamos. Um problema gravíssimo".

Falta participação popular no processo. O Estatuto da Cidade exige debates, audiências e consultas públicas para mudanças urbanísticas, reforça Sá. "O princípio fundamental do Estatuto da Cidade é a participação popular na elaboração de legislações urbanísticas", diz.

Venda de ruas aprofunda desigualdades urbanas. Para a professora, medidas como essa tornam as cidades mais desiguais. "Perderemos o princípio fundamental de viver em cidades, que é ocupar este território de forma democrática, exercendo o direito de circular e vivenciar os espaços".