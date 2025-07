Única saída para PT e Lula é apelar para polarização, diz professor

Explorar a briga de classes entre ricos e pobres se tornou a única alternativa para Lula e o PT enfrentarem a oposição, afirmou Alexandre Schneider, doutor em Administração Pública e Governo da FGV (Fundação Getúlio Vargas), em entrevista ao UOL News hoje.

Hoje, o PT lança uma nova campanha para divulgar programas sociais e reforçar indicadores do governo Lula. A ação intensifica o movimento nas redes sociais que utiliza o mote "ricos contra pobres".

Para Lula e o PT, talvez seja a possibilidade de segurar seus eleitores e seu grupo mais próximo que tinha uma série de diferenças e críticas em relação ao governo.

Lula não é um candidato 'pato manco' nas eleições. De um lado, ele tem um governo em que perto de 50% não o considera bom, mas ainda tem pouco mais de um terço de pessoas próximas e que o apoiam. Lula precisa juntar essa tropa e é isso o que ele está tentando fazer. Por outro lado, ele precisa garantir a governabilidade e que o governo termine.

Lula não quer cortar orçamento da educação e da saúde porque, para um governo de esquerda, é ir totalmente contra seu ideário. Isso faz sentido. O PT tem uma experiência dramática no segundo governo Dilma, quando flertou com uma política econômica mais liberal que não deu muito certo.

Tentando me colocar nos sapatos do PT e de Lula, a única saída deles é apelar para essa polarização. Por outro lado, o Congresso também apelará e dirá para o governo fazer sua lição de casa. Alexandre Schneider, doutor em Administração Pública e Governo da FGV

Schneider alertou que o governo Lula e seus aliados precisam ser cautelosos ao tratar da luta de classes, uma vez que o tom mais pesado pode trazer ainda mais prejuízos.

Temos um sistema tributário que premia os super ricos no país. Isso é evidente e nem deveria ser uma pauta de esquerda, mas liberal. Para se manter o Estado, é preciso haver justiça tributária de alguma forma. A grande questão é que a eleição já começou. Hoje, o que temos é só uma disputa política e eleitoral.

O governo tem que tomar cuidado quando vai com muita sede ao pote para afastar eventuais possíveis aliados nessa luta que tem à frente dele. Alexandre Schneider, doutor em Administração Pública e Governo da FGV

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: