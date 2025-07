UE não receberá carta dos EUA definindo tarifas mais altas, dizem fontes da UE

BRUXELAS (Reuters) - A União Europeia não receberá uma carta dos Estados Unidos estabelecendo tarifas mais altas, disseram à Reuters fontes da UE familiarizadas com o assunto nesta segunda-feira.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse mais cedo que os Estados Unidos vão impor uma tarifa de 25% sobre as importações do Japão e da Coreia do Sul a partir de 1º de agosto, ao revelar as duas primeiras do que ele disse que seria uma onda de cartas aos parceiros comerciais delineando as novas taxas que eles enfrentarão.

(Reportagem de Philip Blenkinsop e Julia Payne)