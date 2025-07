Trump impõe tarifa de 30% à África do Sul e taxa produtos de outros 4 países a partir de agosto

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou a imposição de novas tarifas de importação sobre produtos de mais cinco países: Laos, Mianmar, Malásia, Casaquistão e África do Sul. As medidas entrarão em vigor a partir de 1º de agosto e fazem parte da estratégia do governo de buscar "reciprocidade" nas relações comerciais bilaterais.

Segundo os comunicados oficiais, produtos do Laos e de Mianmar serão taxados em 40%, enquanto as importações de Malásia e Casaquistão enfrentarão tarifas de 25%. Para a África do Sul, o porcentual será de 30%.

As cartas enviadas aos governos desses países repetem os mesmos termos usados anteriormente nas comunicações a Japão e Coreia do Sul, que receberam tarifas de 25%, nas quais Trump alega que os parceiros comerciais se beneficiam de acesso "desproporcional" ao mercado americano.

O governo também alerta que "bens transbordados para evitar tarifas mais altas estarão sujeitos à tarifa mais alta", sem especificar se a regra se aplica a reexportações vindas desses países ou a terceiros, como a China.

As novas tarifas são separadas de quaisquer tarifas setoriais já aplicadas e podem ser impostas de forma cumulativa como medida de retaliação, independentemente do nível tarifário atual dos países atingidos. "Se por qualquer razão vocês decidirem aumentar suas tarifas, o valor que escolherem será somado ao valor que cobramos", afirma Trump nas cartas.