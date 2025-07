Trump encerrará proteção de deportação a milhares de hondurenhos e nicaraguenses nos EUA

Por Ted Hesson

WASHINGTON (Reuters) - O Departamento de Segurança Interna dos EUA encerrará as proteções de deportação para milhares de hondurenhos e nicaraguenses nos EUA, de acordo com avisos do governo norte-americano publicados na segunda-feira, parte de um amplo esforço do governo Trump para retirar o status legal dos imigrantes.

As terminações, a partir de 6 de setembro, encerrarão o Status de Proteção Temporária (TPS) para cerca de 72.000 hondurenhos e 4.000 nicaraguenses que tinham acesso ao status legal desde 1999, de acordo com dois avisos publicados online na segunda-feira.

Trump, um republicano, busca acabar com o status legal temporário para centenas de milhares de imigrantes nos EUA, incluindo alguns que viveram e trabalharam legalmente no país por décadas. O governo Trump argumenta que as proteções de deportação foram sobreutilizadas no passado e que muitos imigrantes não merecem mais proteção.

Democratas e ativistas afirmam que os imigrantes poderiam ser forçados a retornar a condições perigosas e que os empregadores nos EUA dependem de sua mão de obra.

Durante sua Presidência de 2017-2021, Trump tentou encerrar a maioria dos registros de TPS, incluindo as designações que abrangem Honduras e Nicarágua, mas foi bloqueado por tribunais federais.

(Reportagem de Ted Hesson; reportagem adicional de Jasper Ward)