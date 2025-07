Trump diz que prazo de 1º de agosto para tarifas é firme, mas está aberto a outras ideias

(Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que a data efetiva de 1º de agosto para as tarifas norte-americanas é firme, mas que ele está aberto a extensões de prazo se os países fizerem propostas.

Questionado se o prazo era firme, Trump respondeu: "Eu diria firme, mas não 100% firme. Se eles ligarem e disserem que gostaríamos de fazer algo diferente, estaremos abertos a isso."

Nesta segunda-feira, Trump começou a informar seus parceiros comerciais -- de fornecedores poderosos como Japão e Coreia do Sul a participantes menores do comércio -- que as tarifas norte-americanas muito mais altas começarão a valer em 1º de agosto, marcando uma nova fase na guerra comercial que ele iniciou no início deste ano.

