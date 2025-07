CORREÇÃO-Trump diz que países que se alinharem a "políticas anti-América" do Brics receberão tarifas adicionais de 10%

(Corrige último parágrafo para esclarecer que a Arábia Saudita não juntou formalmente ao Brics)

(Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse no domingo que os países que se alinharem às "políticas antiamericanas" do Brics terão de pagar uma tarifa adicional de 10%.

"Qualquer país que se alinhe às políticas antiamericanas do Brics terá de pagar uma tarifa ADICIONAL de 10%. Não haverá exceções a essa política. Obrigado por sua atenção a esse assunto!", disse Trump em uma postagem no Truth Social.

Trump não esclareceu a referência às "políticas antiamericanas" em sua postagem.

O grupo original do Brics reuniu Brasil, Rússia, Índia e China em sua primeira cúpula em 2009. Posteriormente, o bloco acrescentou a África do Sul e, no ano passado, incluiu como membros o Egito, a Etiópia, a Indonésia, o Irã e os Emirados Árabes Unidos. A Arábia Saudita ainda não se juntou formalmente, de acordo com fontes.

(Reportagem de Shubham Kalia em Bengaluru)