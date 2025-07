Trump diz que EUA estão perto de fechar acordos comerciais com adiamento do prazo das tarifas

Por Andrea Shalal e Nathan Howard

MORRISTOWN, EUA (Reuters) - Os Estados Unidos estão perto de finalizar vários acordos comerciais nos próximos dias e notificarão outros países sobre as tarifas mais altas até 9 de julho, disse o presidente Donald Trump no domingo, com as taxas mais elevadas entrando em vigor em 1º de agosto.

Em abril, Trump divulgou uma tarifa básica de 10% para a maioria dos países e tarifas adicionais que variam até 50%, embora tenha adiado a data de vigência de todas as tarifas, exceto a de 10%, para 9 de julho. A nova data oferece aos países um adiamento de três semanas.

Trump, cujos comentários a repórteres no domingo foram feitos pouco antes de seu retorno a Washington após um fim de semana de golfe em Nova Jersey, havia sinalizado a data de 1º de agosto anteriormente, mas não ficou claro se todas as tarifas aumentariam nessa data.

Solicitado a esclarecer, o secretário de Comércio Howard Lutnick disse a repórteres que as tarifas mais altas entrariam em vigor em 1º de agosto, mas que Trump estava "definindo as taxas e os acordos agora".

Em uma postagem em seu site Truth Social, Trump disse posteriormente que os EUA começariam a entregar cartas sobre tarifas a partir das 13h (horário de Brasília) desta segunda-feira.

Em uma publicação separada, ele divulgou uma política tarifária totalmente nova, dizendo que os países que "se alinharem com as políticas antiamericanas" do Brics receberão uma tarifa extra de 10%, sem exceções a serem concedidas.

Mais cedo no domingo, o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, disse ao programa "State of the Union" da CNN que vários grandes acordos comerciais seriam anunciados nos próximos dias, acrescentando que as negociações com a União Europeia haviam progredido bastante.

Trump também enviaria cartas a 100 países menores com os quais os Estados Unidos não têm muito comércio, notificando-os sobre taxas tarifárias mais altas, acrescentou.

"O presidente Trump enviará cartas a alguns de nossos parceiros comerciais dizendo que, se vocês não avançarem, em 1º de agosto vocês voltarão ao nível tarifário de 2 de abril", disse Bessent.

"Portanto, acho que veremos muitos acordos muito rapidamente."

Kevin Hassett, que chefia o Conselho Econômico Nacional da Casa Branca, disse ao programa "Face the Nation" da CBS que pode haver espaço para os países envolvidos em negociações sérias.

"Há prazos e há coisas que estão próximas e, portanto, talvez as coisas sejam adiadas para além do prazo", disse Hassett, acrescentando que Trump decidiria.

(Reportagem adicional de Brendan O'Brien e Nathan Layne)