Trump divulga tarifas de 25% sobre produtos do Japão e da Coreia do Sul em cartas a líderes

Por Susan Heavey e Doina Chiacu e Bart H. Meijer

WASHINGTON/BRUXELAS (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira que os EUA vão impor uma tarifa de 25% sobre as importações do Japão e da Coreia do Sul a partir de 1º de agosto, ao revelar as duas primeiras do que ele disse que será uma onda de cartas aos parceiros comerciais delineando as novas taxas que eles enfrentarão.

"Se, por qualquer motivo, vocês decidirem aumentar suas tarifas, qualquer que seja o número pelo qual decidam aumentá-las, ele será adicionado aos 25% que cobramos", disse Trump nas cartas aos líderes dos dois países asiáticos, que ele publicou em sua plataforma Truth Social.

A taxa para a Coreia do Sul é a mesma que Trump anunciou inicialmente em 2 de abril, enquanto a taxa para o Japão é 1 ponto mais alta do que a anunciada inicialmente. Uma semana depois, Trump limitou todas as chamadas tarifas recíprocas em 10% até 9 de julho para permitir negociações. Até o momento, apenas dois acordos foram firmados, com o Reino Unido e o Vietnã.

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, disse nesta segunda-feira que esperava fazer vários anúncios comerciais nas próximas 48 horas, acrescentando que sua caixa de entrada estava cheia de ofertas de última hora de países para fechar um acordo tarifário antes do prazo final de 9 de julho.

Não ficou imediatamente claro se outras cartas serão tornadas públicas antes do prazo final de quarta-feira.

Bessent não informou quais países poderiam obter acordos e o que eles poderiam conter. Trump tem mantido grande parte do mundo na expectativa do resultado de meses de negociações com países que esperam evitar os pesados aumentos de tarifas que ele ameaçou.

"Muitas pessoas mudaram de opinião em relação às negociações. Portanto, minha caixa de correio estava cheia ontem à noite com muitas ofertas novas, muitas propostas novas", disse Bessent em uma entrevista à CNBC. "Portanto, serão dois dias agitados."

AMEAÇA AO BRICS

Por sua vez, a União Europeia ainda pretende chegar a um acordo comercial até 9 de julho, depois que a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e Trump tiveram uma "boa conversa", disse um porta-voz da Comissão.

No entanto, não ficou imediatamente claro se houve avanço significativo nas negociações para evitar o aumento das tarifas do maior parceiro comercial dos Estados Unidos.

Para aumentar a pressão, Trump ameaçou impor uma tarifa de 17% sobre as exportações de alimentos e produtos agrícolas da UE, conforme divulgado na semana passada.

Trump havia dito no domingo que os EUA estavam perto de finalizar vários pactos comerciais e que notificaria outros países até 9 de julho sobre as tarifas mais altas. Ele disse que elas não entrariam em vigor até 1º de agosto, um adiamento de três semanas.

Ele também colocou os membros do grupo Brics na mira enquanto seus líderes estavam reunidos no Brasil, ameaçando com uma tarifa adicional de 10% sobre qualquer país do Brics que se alinhar a políticas "antiamericanas".

O Brics é composto por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, além dos recém-ingressos Egito, Etiópia, Indonésia, Irã e Emirados Árabes Unidos.

Mais tarde, uma fonte familiarizada com o assunto disse que o governo Trump não pretende impor imediatamente essa nova tarifa de 10% contra Brics, mas fará isso se os países individualmente adotarem as chamadas ações políticas "antiamericanas".

UE BUSCA ABORDAGEM EFICAZ PARA TRUMP

A UE está dividida entre pressionar por um acordo comercial rápido e leve ou defender sua própria influência econômica na tentativa de negociar um resultado melhor. Ela já havia perdido as esperanças de um acordo comercial abrangente antes do prazo final de julho.

"Queremos chegar a um acordo com os EUA. Queremos evitar tarifas", disse o porta-voz a repórteres em uma reunião diária. "Queremos alcançar resultados em que todos saiam ganhando, e não em que todos saiam perdendo."

Sem um acordo preliminar, as tarifas dos EUA sobre a maioria das importações aumentariam de seus atuais 10% para as taxas estabelecidas por Trump em 2 de abril. No caso da UE, isso seria de 20%.

Von der Leyen também manteve conversas com os líderes da Alemanha, França e Itália no fim de semana, informou a Alemanha. O chanceler Friedrich Merz enfatizou repetidamente a necessidade de um acordo rápido para proteger os setores vulneráveis às tarifas, desde automóveis até produtos farmacêuticos.

(Reportagem de Susan Heavey, Doina Chiacu, Bart H. Meijer, Friederike Heine, Dmitry Antonov, Amir Orusov, Ilona Wissenbach)