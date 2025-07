Trump chama novo partido de Musk de 'ridículo' e critica sua própria escolha para Nasa

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chamou no domingo de "ridículos" os planos de Elon Musk de formar um novo partido político, lançando novas farpas contra o bilionário da tecnologia e dizendo que o aliado de Musk que ele nomeou para liderar a Nasa teria apresentado um conflito de interesses, dados os interesses comerciais de Musk no espaço.

Um dia depois de Musk acirrar sua disputa com Trump e anunciar a formação de um novo partido político nos EUA, o presidente republicano foi questionado sobre o assunto antes de embarcar no Air Force One em Morristown, Nova Jersey, quando retornava a Washington após visitar seu clube de golfe nas proximidades.

"Acho que é ridículo criar um terceiro partido. Temos um sucesso tremendo com o Partido Republicano. Os democratas perderam o rumo, mas sempre foi um sistema bipartidário, e acho que criar um terceiro partido só aumenta a confusão", disse Trump aos repórteres.

"Parece que ele realmente foi desenvolvido para dois partidos. Terceiros partidos nunca funcionaram, então ele pode se divertir com isso, mas acho que é ridículo."

Pouco depois de falar sobre Musk, Trump postou outros comentários em sua plataforma Truth Social, dizendo: "Estou triste por ver Elon Musk sair completamente 'dos trilhos'".

Musk anunciou no sábado que está criando o "America Party" em resposta ao projeto de lei de corte de impostos e gastos de Trump, que, segundo Musk, levará o país à falência.

"Qual foi o objetivo do @DOGE se ele vai apenas aumentar a dívida em US$5 trilhões?", escreveu Musk no X no domingo, referindo-se à agência de redução de tamanho do governo que ele liderou por um breve período. Críticos afirmam que o projeto de lei prejudicará a economia dos EUA ao aumentar significativamente o déficit orçamentário federal.

Musk disse que seu novo partido, nas eleições de meio de mandato do ano que vem, tentará destituir os parlamentares republicanos do Congresso que apoiaram a medida abrangente conhecida como "projeto de lei grande e bonito".

Musk gastou milhões de dólares para financiar o esforço de reeleição de Trump em 2024 e, durante algum tempo, apareceu regularmente ao lado do presidente no Salão Oval da Casa Branca e em outros lugares. A discordância entre eles sobre o projeto de lei de gastos levou a um desentendimento que Musk tentou consertar brevemente, sem sucesso.

Trump disse que Musk está insatisfeito porque a medida, que Trump sancionou como lei na sexta-feira, retira os créditos de energia verde para os veículos elétricos da Tesla. O presidente ameaçou retirar bilhões de dólares que a Tesla e a SpaceX recebem em contratos e subsídios do governo em resposta às críticas de Musk.

Nomeação 'inapropriada'

Em seus comentários nas redes sociais, Trump também disse que foi "inapropriado" nomear Jared Isaacman, aliado de Musk, como administrador da Nasa, considerando os negócios de Musk com a agência espacial. Em dezembro, Trump nomeou Isaacman, um astronauta privado bilionário, para liderar a Nasa, mas retirou a nomeação em 31 de maio, antes de sua votação de confirmação no Senado e sem explicação.

Trump, que ainda não anunciou um novo indicado para a Nasa, confirmou no domingo os relatos da mídia de que ele desaprovava o apoio anterior de Isaacman a políticos democratas.

"Também achei inapropriado que um amigo muito próximo de Elon, que estava no ramo espacial, dirigisse a Nasa, quando a Nasa é uma parte tão importante da vida corporativa de Elon", disse Trump no Truth Social. "Minha tarefa número um é proteger a população norte-americana!"