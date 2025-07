Trump adiará novas tarifas de 10% sobre Brics se países mudarem políticas "antiamericanas", diz fonte

WASHINGTON (Reuters) - O governo Trump não pretende impor imediatamente uma nova tarifa de 10% contra os membros do bloco de nações em desenvolvimento Brics, mas fará isso se os países individualmente adotarem as chamadas ações políticas "antiamericanas", de acordo com uma fonte familiarizada com o assunto.

O presidente Donald Trump disse na noite de domingo que os EUA imporão uma tarifa adicional de 10% sobre quaisquer países que se alinhem com as chamadas "políticas antiamericanas" do grupo Brics de nações em desenvolvimento, provocando fortes negações de seus membros de que estivessem orientados contra os Estados Unidos.

"Uma linha está sendo traçada. Se forem tomadas decisões políticas que sejam antiamericanas, então a tarifa será cobrada", disse a fonte, que pediu anonimato porque não está autorizada a falar sobre o assunto.

O anúncio de Trump, feito no Truth Social no final do domingo, ocorreu no momento em que a Índia, a Indonésia e outros países do grupo Brics estavam negociando acordos comerciais de última hora com o governo dos EUA antes do prazo final de 9 de julho, quando as tarifas deveriam subir.

(Reportagem de Andrea Shalal)