Trem Brasil-Peru: parceria com China construirá ferrovia rumo ao Pacífico

Brasil e China assinaram hoje o acordo para construção da ferrovia que ligada o estado brasileiro do Acre ao porto de Chancay, no Peru.

O que aconteceu

Linha férrea ligará Brasil ao oceano Pacífico. O acordo prevê a realização de estudos de viabilidade de um novo corredor ferroviário bioceânico.

Integração com rodovias e hidrovias está prevista no projeto. A ideia é construir uma malha logística integrada e conectada aos principais corredores comerciais do mundo, afirmou o Ministério dos Transportes, em nota.

Objetivo é reforçar comércio internacional. O projeto facilitará o caminho das exportações brasileiras rumo ao mercado asiático.

Ferrovia integra o Novo PAC e busca fortalecer a agenda de integração regional. "A expectativa é que os estudos em andamento deem suporte a futuros investimentos e concessões ferroviárias, contribuindo para reduzir o custo logístico e ampliar a eficiência do transporte de cargas no país", completou o ministério.

Negociações para a parceria começaram há cerca de dois meses

Em abril, uma delegação chinesa visitou obras ferroviárias no Brasil. Em maio, o presidente Lula viajou para a China e definiu as diretrizes do projeto com o presidente da China, Xi Jinping, dentro da nova agenda de cooperação estratégica entre os países.

Desde então, equipes dos dois países vêm conduzindo análises detalhadas sobre a logística brasileira, com foco no escoamento da produção agrícola e mineral do Centro-Oeste para os portos do Arco Norte e do Sudeste.

Ministério dos Transportes, em nota

China tem a maior empresa pública ferroviária do mundo

China State Railway Group opera a maior malha de trens de alta velocidade do mundo. Nos quatro primeiros meses de 2025, ferrovias chinesas transportaram mais de 1,46 bilhão de passageiros, estabelecendo um novo recorde.

Obras da ferrovia Brasil-Peru serão conduzidas por estatais brasileira e chinesa. Do lado brasileiro, o projeto ficará sob responsabilidade da Infra S.A., ligada ao Ministério dos Transportes, e do lado chinês, do Instituto de Planejamento e Pesquisa Econômica, braço estratégico da China State Railway Group.