Como é o treino que imita tarefas reais e pode ser feito em qualquer lugar

Levantar sacolas de supermercado, subir escadas, carregar os filhos ou empurrar um móvel: essas são atividades cotidianas que exigem força funcional, um tipo de capacidade física voltada para a vida real.

O treino de força funcional é justamente voltado para isso: melhorar o desempenho do corpo em movimentos naturais e úteis no dia a dia, integrando várias habilidades físicas de uma vez só: força, potência, equilíbrio, mobilidade e coordenação.

Esse tipo de treino surgiu na fisioterapia, como forma de reabilitação, mas logo ganhou espaço nas academias por sua eficácia. Ele prioriza exercícios dinâmicos, multiarticulares e com movimentos que imitam tarefas reais, como agachar, empurrar, puxar, correr, pular e girar.

O treino funcional trabalha várias capacidades físicas de maneira integrada. Isso o torna uma alternativa excelente para quem busca saúde geral, prevenção de lesões e desempenho físico fora da academia.

Como funciona o treino para força?

Ao contrário da musculação tradicional, que tende a isolar grupos musculares com aparelhos específicos (como treinar bíceps na máquina), o treinamento funcional propõe movimentos globais com o peso do corpo ou com acessórios simples, como halteres, cordas, bolas, elásticos e kettlebells. São usados materiais variados e versáteis (cones, escadas de agilidade, barras, pneus, fitas de suspensão) que ativam o corpo inteiro.

Entre os exercícios mais comuns, estão:

Agachamento;

Flexão de braço;

Barra fixa;

Burpee;

Afundo;

Saltos em banco;

Corrida com cones ou escada;

Prancha e abdominais funcionais.

Esses exercícios ativam o core (centro do corpo), melhoram a postura, a mobilidade e a força geral. Além disso, por não depender de máquinas, o treino funcional pode ser feito em qualquer lugar, seja no parque, no quintal ou na sala de casa.

E, sim, é possível ganhar força e massa muscular com o treino funcional. A hipertrofia depende da forma como o treino é programado. E é possível desenvolver um treinamento funcional com pesos visando o desenvolvimento da massa muscular e da força.

Um diferencial é que o treino funcional demanda menor frequência: com três sessões semanais já é possível observar resultados globais.

É possível desenvolver um treinamento funcional para desenvolver massa muscular e força Imagem: iStock

Funcional ou musculação? Por que não os dois?

Embora diferentes, o funcional e a musculação não são métodos excludentes, pelo contrário. A combinação dos dois pode ser estratégica para quem busca rendimento esportivo, prevenção de lesões ou estética. Muitos fisiculturistas já integram elementos do funcional para melhorar mobilidade, potência e estabilidade do core, fatores que ajudam até a levantar mais peso na musculação.

Estudos também comprovam sua eficácia. Um exemplo é uma pesquisa da Universidade de Guilan (Irã), publicada na Physical Activity, que mostrou ganhos semelhantes de força entre mulheres que fizeram treino com fita de suspensão e outras que treinaram musculação tradicional durante oito semanas.

Outra pesquisa, brasileira, publicada na Archives of Gerontology and Geriatrics, revelou que idosos ganharam força com o treino funcional tanto quanto com a musculação, com a vantagem de transferirem melhor essa força para as tarefas cotidianas.

Importante: todo exercício deve ser feito com liberação médica, especialmente se houver limitações articulares ou condição crônica. E mesmo iniciantes ou sedentários podem começar — basta que um profissional de educação física adapte intensidade, complexidade e carga conforme o nível da pessoa. A contraindicação é sempre em relação a algum exercício e não ao método.

*Com informações de reportagem publicada em 26/03/2021