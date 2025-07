Thiago Silva vê Chelsea superior, mas acredita em mais uma surpresa do Fluminense

Capitão e símbolo do Fluminense, o veterano zagueiro Thiago Silva admitiu nesta segunda-feira (7) que o Tricolor não pode jogar "de igual para igual" com o Chelsea na semifinal da Copa do Mundo de Clubes, mas confia no bom momento da equipe para surpreender mais uma vez no torneio.

"Não adianta a gente querer aqui chegar na semifinal e jogar de igual pra igual, né? Claro que a gente vai procurar jogar, mas assim, os caras estão num nível acima da gente", disse o zagueiro de 40 anos em entrevista em East Rutherford, onde fica o MetLife Stadium, palco do jogo decisivo.

"Mas a gente com o nosso sonho, com a nossa raça, com a nossa motivação, os nossos torcedores estarão presentes para a gente recompensar o nosso torcedor dentro de campo e dar a vida da forma que a gente vem fazendo nos últimos jogos", acrescentou.

O duelo marca o reencontro de Thiago Silva com o Chelsea, clube que defendeu entre 2020 e 2024, período em que os ingleses conquistaram seus últimos grandes títulos internacionais, como a Liga dos Campeões de 2021.

O zagueiro disse que conversou com o técnico Renato Gaúcho sobre detalhes do jogo dos 'Blues', mas admitiu que conhece pouco o italiano Enzo Maresca, que assumiu a equipe londrina após sua saída de Stamford Bridge.

"Eu não conheço tanto o Maresca, mas conheço muitos atletas ali. Falo praticamente toda semana com eles, alguns são bem próximos de mim. Eu fico feliz desse enfrentamento, vai ser um dia especial para mim, mas será ainda mais especial se a gente conseguir a classificação", disse.

"O mais importante é que a gente está preparado. A gente tem afrontado essas equipes de uma maneira bem legal, em termos de psicológico. Renato também tem preparado a gente para isso. Amanhã é mais um jogo, cara, a gente desfrutar desse momento, com a responsabilidade de sempre, da forma que a gente vem fazendo, se dedicando ao máximo", acrescentou.

- Eliminar o Chelsea será "especial"-

Thiago destacou o alto nível que mostrou no torneio nos Estados Unidos, assumindo um papel de liderança na equipe do Fluminense, que conta com outros veteranos, como o goleiro Fábio (44 anos) e o atacante argentino Germán Cano (37).

"Agora, na última etapa da minha carreira, digamos assim, estou passando momentos também importantes, ajudando da melhor maneira possível", considerou.

"Como eu falei, será especial se eu conseguir eliminar o Chelsea, com todo carinho mesmo que eu tenho por eles, mas quando a gente se enfrenta, não tem muito o que se fazer, é pensar nos nossos", explicou.

Sem o mesmo poderio econômico dos adversários na Copa de Clubes, o Fluminense surpreendeu ao eliminar a Inter de Milão (2 a 0) nas oitavas de final e o Al-Hilal da Arábia Saudita (2 a 1), carrasco do poderoso Manchester City, nas quartas.

"Sendo quem for do outro lado, eu acho que o Fluminense hoje tem uma torcida especial, tem uma aura especial. Espero que isso possa funcionar amanhã também", lembrou Thiago.

A outra semifinal será disputada na quarta-feira, também em East Rutherford, entre Real Madrid e Paris Saint-Germain, outro clube que Thiago Silva defendeu na carreira.

"Depois da Copa do Mundo, [minha torcida] vai ser eternamente [do PSG e do Chelsea]. Sou eternamente grato por esses clubes, fiz o que eu pude dentro das minhas possibilidades e assim vou continuar fazendo pelo Fluminense. Espero que a gente possa conseguir essa classificação", concluiu.

