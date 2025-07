Temos complementariedade com Índia em tecnologias, afirma diretora da Petrobras

A diretora Global de Descarbonização e Mudança Climática da Petrobras, Viviana Canhão Coelho, ressaltou nesta segunda-feira (7) que há uma janela de complementaridade do Brasil com a Índia com tecnologias que podem ser acessadas para a transição energética e a promoção do bem estar social.

"O Brasil hoje é rico em energia de todos os elementos. A Índia importa energia. Ao mesmo tempo, são os dois países com menor consumo per capita de energia entre os países do Brics. O acesso amplo à energia e ao custo adequado está na base do bem-estar econômico. Mas há tecnologias aqui e lá importantes", ressaltou Coelho durante o Fórum Econômico Brasil-Índia, evento que reúne o setor privado e público dos dois países no Rio de Janeiro para discutir oportunidades de cooperação e negócios bilaterais.

No mesmo painel, o vice-presidente da Raízen, Cláudio Oliveira, defendeu a cooperação em políticas públicas e regulação energética em diferentes fóruns internacionais.

"Precisamos ter uma voz conjunta de Brasil e Índia em fóruns específicos, como Brics, G20 e COP30 (que acontece em novembro em Belém)", pontuou. "A cooperação entre nossos países pode, de fato, fortalecer a transição energética. A transferência de tecnologia, especialmente a rota para SAF (sigla em inglês para combustível sustentável de aviação) e a criação de centro binacionais com foco em eficiência energética são oportunidades de cooperação", complementou.

Os setores de combustíveis, celulose e máquinas e equipamentos estão entre os principais dentro de 380 oportunidades para produtos brasileiros no mercado indiano, de acordo com o estudo Perfil de Comércio e Investimentos Índia, realizado pela ApexBrasil.

O encontro é realizado por ocasião da visita de Estado do Primeiro-Ministro da República da Índia, Narendra Modi, ao país para o Brics e é promovido pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) e pelo Ministério das Relações Exteriores (MRE), em parceria com a Confederação Nacional da Indústria (CNI), a Câmara de Comércio Índia-Brasil (CCIB) e a Federação das Câmaras de Comércio e Indústria da Índia (FICCI).